Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat Yarışını tamamlayamadı

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele eden Ayhancan Güven, bitime 6 saat kala direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle kaza geçirdi ve tamamlayamadı.

Fransa'nın Le Mans kentindeki Sarthe Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türk sporculardan Ayhancan Güven ile takım arkadaşları Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy, Manthey takımının 91 numaralı otomobiliyle LMGT3 kategorisinde mücadele etti.

Ayhancan Güven, yarışın bitimine 6 saat kala direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle kaza geçirdi ve yarışı bitiremedi. Buna karşın Ayhancan ile takım arkadaşları, LMGT3 kategorisinde 20. sıraya yerleşti.

Le Mans 24 Saat Yarışı'nda LMGT3 sınıfında 25 takım mücadele etti.

Sarthe Pisti'ndeki organizasyonda yarışan Salih Yoluç, TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile birlikte gaza bastı.

Salih Yoluç, 25. sıradan başladığı WEC'in 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda LMGT3 sınıfını 6. sırada bitirmeyi başardı.