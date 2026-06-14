Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat Yarışını tamamlayamadı

        Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat Yarışını tamamlayamadı

        Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nı, bitime 6 saat kala direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle kaza geçirdi ve tamamlayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 21:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ayhancan Güven yarışı tamamlayamadı!

        Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele eden Ayhancan Güven, bitime 6 saat kala direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle kaza geçirdi ve tamamlayamadı.

        Fransa'nın Le Mans kentindeki Sarthe Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türk sporculardan Ayhancan Güven ile takım arkadaşları Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy, Manthey takımının 91 numaralı otomobiliyle LMGT3 kategorisinde mücadele etti.

        Ayhancan Güven, yarışın bitimine 6 saat kala direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle kaza geçirdi ve yarışı bitiremedi. Buna karşın Ayhancan ile takım arkadaşları, LMGT3 kategorisinde 20. sıraya yerleşti.

        Le Mans 24 Saat Yarışı'nda LMGT3 sınıfında 25 takım mücadele etti.

        Sarthe Pisti'ndeki organizasyonda yarışan Salih Yoluç, TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile birlikte gaza bastı.

        Salih Yoluç, 25. sıradan başladığı WEC'in 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda LMGT3 sınıfını 6. sırada bitirmeyi başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        D-100'de bıçaklı panik

        Büyükçekmece'de D-100'de elinde bıçakla polisi harekete geçirdi; trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor