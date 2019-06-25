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Ayı inşaat bekçisini çıldırttı: Hele bak hele, hiç beni takıyor mu?

İHA

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı. Bir türlü ayıyı çadırdan kovamayan inşaat bekçisi, "Hele bak hele, hiç beni takıyor mu?" diye dert yandı. O ilginç anları arkadaşı cep telefonu ile kaydetti

kars

Kars’ın Sarıkamış İlçesi'nde bir inşaatın yemek çadırına dadanan boz ayı, inşaat bekçisini çileden çıkarttı.

İHA'nın haberine göre, Sarıkamış’ta aç kaldıklarında sürekli kent merkezine gelen boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu. Kayak merkezinde telesiyejlerin şantiyesine her sabah erken saatlerde ve gece gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışıyor. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi ise ne yapacağını şaşırıyor.

 

Bekçi önce "Hoşt hoşt", "Pişşt pişt" diye seslendi. Daha sonra "Ola, oğlum", "Ola heç kıpırdamır", "Nasıl edek", "Hoş, hoşt hoş", "Hele bak hele, heç beni takıyor mu?" diyen bekçinin ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı.

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