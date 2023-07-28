Ayı yavrusu Paşa yaşamına Bursa'da devam edecek

"Annesinden ayrılmıştı, psikolojik bir durumu vardı. Çünkü doğadaki ortamından kafese koyduk. O dönemde de bakıcılarımız sağ olsun çok fazla ilgilendiler.

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Yeri geldi bir saat yanında beklediler. O süre zarfında zaten bakıcılarla iletişimi oldu. Bakıcısı olan Nimet Hanım'ı annesi gibi görmeye başladı. Ondan ayrılmıyor, o gelince daha çok neşeleniyor. Bu şekilde bu zamana kadar getirdik."