DHA

Teknik direktör Aykut Kocaman, geleceğiyle ile ilgili açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'ın adı birçok kulüp ile anılırken, tecrübeli teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.

"BU DÖNEMDE TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" dedi.