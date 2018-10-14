Öne Çıkanlar
Aykut Kocaman
Futbol
Haberler > Futbol

Aykut Kocaman'ın Konyaspor dönemine ait iddialara yalanlama!

Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Sergen Yalçın'ın çalıştığı dönemlerde Atiker Konyaspor'un başkan yardımcılığı görevini yapan Çakıcı, yaptığı açıklamalarda Aykut Kocaman'a destek verdi. Dün Mustafa Reşit Akçay'ın, Konyaspor'un başına Aykut Kocaman'dan sonra geçtiğinde elinde veri bulunmadığına dair açıklaması bulunuyordu

14 Ekim 2018 Pazar, 16:56 | Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen günlerde yaptığı açıklamada Aykut Kocaman döneminden kalan verilerin yardımcıları tarafından silindiğini ve dışarı sızdırıldığını dile getirmişti. Atiker Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan sonra görev yapan Mustafa Reşit Akçay da A Spor yayınına attığı kısa mesaj ile kendisinin yeşil-beyazlı ekipte göreve başladıktan sonra elinde geçmişe ait veri bulunmadığını dile getirmişti. Atiker Konyaspor'un eski ikinci başkanı Celalettin Çakıcı, Konyaspor dönemine ait bu haberleri yalanladı.

"VERİLER YEDEKLENMİŞTİ"

Radyospor'a konuşan Çakıcı, Akçay'ın demecine şaşırdığını belirterek, "Hatırlarsanız biz Aykut Kocaman'ı omuzlarda uğurladık. Aykut Hoca ve ekibi ile gitmeden önce yönetim olarak görüştük. O görüşmede Aykut Kocaman bize hem teknik analiz hem de performans artırımı için kulübe kazandırılan ekipmanlardan bahsetti. Yeni gelecek olan teknik ekibin bu ekipmanları kullanması durumunda ellerinden gelen bütün yardımı yapacaklarını söyledi. Mustafa Reşit Akçay'ın 'veri desteği alamadık' şeklindeki demeci beni şaşırttı. Kaldı ki Aykut Hoca döneminde kulübün de görevlendirdiği bir analizci vardı. Bu görevli arkadaş Aykut hoca döneminin bütün verilerini kulübe yedeklemişti. Türk futbol tarihinde ilk kez bir hoca omuzlarda uğurlandı. Hocanın arkasından böyle ifadeleri doğru bulmuyorum. Konyaspor performans artırımı ve veri analizi noktasında Aykut hoca sayesinde Türkiye'nin en iyi kulübü haline gelmişti. ve bu bütün veriler kulübümüzde analiz antrenörümüz vesilesiyle yedeklenmişti. Bunca büyük yatırımdan sonra bu verileri muhafaza etmek bizim görevimizdi. Ben futbol komitesindeydim o dönemde. Takıma en yakın isimlerden biriydim. Mustafa Reşit Akçay bir kez olsun, 'Ben şunu talep ettim ve karşılanmadı' demedi" dedi.

"KOCAMAN, TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER"

Her teknik adamın farklı bir oyun tarzı olduğunu söyleyen Çakıcı, "Mustafa Reşit Akçay da bize farklı bir antrenman ve oyun tarzı uygulayacağını ifade etmişti. Aykut Kocaman'ın düzeninden farklı bir düzen kurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Biz de daha sonra kendisi ile yolları ayırdık. Bizim ülkemizde başarısızlıklarda en yaygın yöntem faturayı başkalarına kesmektir. Kulüp başkanından malzemecisine kadar başarısızlık durumunda başkasını suçlama haline girebiliyoruz. Fakat bu doğru bir yaklaşım değil. Aykut Kocaman Türk futbolu için çok büyük bir değer." ifadelerini kullanmıştı.

Kocaman'ın daha uzun yıllar da ekibi ile birlikte Türk futboluna hizmet edeceğini dile getiren Çakıcı sözlerini "Bu kadar kolay olmamalı bazı şeyler. Bir şey konuşurken ağzınızdan çıkacak cümlenin nereye gideceğini bilmek gerek. İşte o günleri yaşamış biri olarak kesinlikle Mustafa Reşit Akçay'ın söylediği gibi bir durum olmadığını ifade ediyorum. Uzun yıllar yöneticilik yaptım. Çok fazla teknik ekip ile çalıştım. Benim için çalıştıklarımın arasında en iyisi Aykut Hoca ve ekibidir. Onlardan sonra Sergen Yalçın ve ekibi gelir. Aykut Hoca döneminde kulübe kazandırılan teknik ekipmanların hiçbirini sonra gelen ekipler kullanamadı. Sadece Sergen Hoca'nın ekibi bunlardan faydalandı. Aykut Hoca'nın ekibi hem saha içinde hem saha dışında saygın insanlardır. Son dönemde haklarındaki iddiaları hayretle izliyorum. Ama maalesef bizde başarısızlık durumunda faturayı birilerine yükleme ve yola devam etme alışkanlığı var. Ben üzüldüm bu iddialara," diyerek noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER