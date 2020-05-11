"Bana bunun önemini öğrettiler"

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Sanatçı Ayla Çelik, "Daha Bi' Aşık" albümünün üçüncü video klibini "Mecbur"a çekti. Arnavutköy'deki evinin balkonunda; sanatçının komşuları, ailesi ve arkadaşlarıyla çekilen klipte birbirinden renkli sahneler ekranlara yansıtıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle tüm ekibin de sosyal mesafeyi maksimum derecede koruduğu klibin yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya üstlendi.

İstanbul'un farklı semtlerinde, tamamı drone ile kaydedilen çekimler 3 günde tamamlandı. Ayla Çelik, Arnavutköy'deki evinin balkonunda komşuları, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafeyle "Mecbur" dedi.

Evlerinde çalışan, dans eden, spor yapan, bahçesinde keyifli saatler geçiren, sokak hayvanlarını besleyen arkadaşları ve ailesinin birbirinden renkli görüntülerini ekranlara taşıyan klip için Ayla Çelik, "Sevdiklerimizi korumak için uzaktan sevmeye mecburuz" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı ünlü şarkıcı Ramy Ayach'ın sevilen şarkısı "Mabrouk"un Türkçe adaptasyonu olan "Mecbur"un Türkçe sözleri Ayla Çelik'e, müziği ise Jean Marie Riachi'ye ait.

Ayla Çelik'in "Mecbur" video klibi bugün tüm dijital müzik platformlarda ve müzik kanallarında yerini aldı.