Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Kadri Gürsel’in kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verildi



SABUNCU, ŞIK VE UTKU'YA RET

Cumhuriyet eski İcra Kurulu Bakanı Akın Atalay, Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, eski muhabiri Ahmet Şık ve eski Vakıf Üyeleri Bülent Utku başvuruları reddedildi.



AKSOY'A 40 BİN TL TAZMİNAT



Gazeteci Murat Aksoy’un da kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Aksoy’a 40 bin TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.



ALTAN, ILICAK VE BULAÇ KARARI YARIN



AYM gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Ali Bulaç’ın başvurularını ise yarın ele alacak.