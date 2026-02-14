Her sabah makyaj çantanızdaki kapatıcıya sarılıyorsanız, belki de sorunun kaynağına inmenin zamanı gelmiştir. Göz altı morluklarını azaltan basit ama etkili önerilerle daha dinç bir görünüm elde edebilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?

Yorgun bir günün ardından aynaya baktığınızda göz altlarınızda beliren koyu halkalar çoğu zaman ilk fark edilen detaydır. Uzun süren uçuşlar, yoğun iş temposu ya da uykusuz geceler bu görünümü tetikleyebilir. Ancak göz altı morlukları yalnızca yorgunluğun işareti değildir; stres, düzensiz beslenme ve hatta tükenmişlik gibi durumların da habercisi olabilir.

Göz altındaki koyu halkalar cilt tonuna bağlı olarak mor, mavi, kahverengi ya da siyaha yakın tonlarda görülebilir. Sanılanın aksine, tek sebep uykusuzluk değildir. En yaygın nedenlerden biri hiperpigmentasyondur. Bu durum; genetik yatkınlık, güneşe fazla maruz kalma, sigara kullanımı ve yetersiz uyku gibi çevresel faktörlerle ilişkilidir. Göz çevresindeki derinin ince olması ya da kan damarlarının daralması da koyu görünümü artırabilir. Özellikle bazı cilt tiplerinde genetik olarak göz altı derisi daha ince olduğundan damarlar belirginleşir ve bölge daha koyu görünür.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ YAYGIN NEDENLERİ Hiperpigmentasyon Alerjik reaksiyonlar Atopik dermatit (egzama) Kontakt dermatit Yetersiz ve kalitesiz uyku Yoğun stres ve tükenmişlik Saman nezlesi (alerjik rinit) Genetik faktörler Cilt tonu düzensizlikleri Gözleri sık ovuşturmak Güneşe maruz kalma Yaşa bağlı cilt incelmesi ve yağ dokusu kaybı Demir eksikliği anemisi Sigara kullanımı Tiroit hastalıkları Dehidrasyon (sıvı kaybı) Sinüs tıkanıklığı Glokom tedavisinde kullanılan bazı göz damlaları GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER? Göz altı morluklarını azaltmak için yaşam tarzında yapılacak basit değişiklikler çoğu zaman etkili olabilir. Eğer bu önlemlere rağmen iyileşme görülmezse bir uzmana başvurmak gerekir. SAĞLIKLI VE DÜZENLİ UYKU Uyku kalitesi, göz altı görünümünü doğrudan etkiler. Sırt üstü uyumak ve başı gereğinden fazla yükseltmemek şişliklerin azalmasına yardımcı olabilir. SALATALIK UYGULAMASI Salatalık, içerdiği yüksek su oranı ve C vitamini sayesinde cildi nemlendirebilir. İnce dilimlenmiş salatalıkları göz kapaklarının üzerinde bekletmek şişliği hafifletebilir.

GÜL SUYU İLE RAHATLAMA Gül suyu cildi yatıştırıcı etkiye sahiptir. Pamuk yardımıyla göz kapaklarına uygulanarak günde iki kez yaklaşık 15 dakika bekletilebilir. SOĞUK KOMPRES Soğuk uygulama kan damarlarını daraltarak koyu görünümün hafiflemesine yardımcı olabilir. ÇAY POŞETİ YÖNTEMİ Özellikle yeşil ya da siyah çay poşetleri, içerdiği kafein ve antioksidanlar sayesinde dolaşımı destekleyebilir. Buzdolabında soğutulan çay poşetlerini göz kapaklarında bekletmek hem ferahlık sağlar hem de şişliği azaltabilir. NAZİK MASAJ Göz çevresine yapılan hafif masaj kan dolaşımını artırarak morlukların belirginliğini azaltabilir. ANTİOKSİDAN İÇEREN ÜRÜNLER C ve E vitamini içeren cilt bakım ürünleri, göz çevresinin daha aydınlık görünmesine destek olabilir. MAKYAJ İLE GEÇİCİ ÇÖZÜM Doğal içerikli kapatıcı ürünler göz altı morluklarını geçici olarak gizleyebilir. SAĞLIKLI BESLENME VE SU TÜKETİMİ Mucizevi tek bir besin olmasa da; tam tahıllar, sağlıklı yağlar, yağsız proteinler, sebze ve meyveler açısından zengin bir beslenme düzeni cilt sağlığını destekler. Antioksidan içeren domates, yaban mersini, portakal, karpuz ve kırmızı pancar gibi besinler dolaşımı destekleyebilir. Gün içinde yeterli su tüketmek de oldukça önemlidir.