Yüzünüzü ele veren detay: Göz altı morluklarını önlemenin sırları
Uzun geceler, yoğun tempo ve stres… Aynaya baktığınızda sizi yorgun gösteren göz altı morlukları kaderiniz değil. Basit yaşam tarzı değişiklikleri ve doğru bakım yöntemleriyle kapatıcıya ihtiyaç duymadan daha aydınlık bir görünüme kavuşabilirsiniz. İşte detaylar...
Her sabah makyaj çantanızdaki kapatıcıya sarılıyorsanız, belki de sorunun kaynağına inmenin zamanı gelmiştir. Göz altı morluklarını azaltan basit ama etkili önerilerle daha dinç bir görünüm elde edebilirsiniz.
GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?
Yorgun bir günün ardından aynaya baktığınızda göz altlarınızda beliren koyu halkalar çoğu zaman ilk fark edilen detaydır. Uzun süren uçuşlar, yoğun iş temposu ya da uykusuz geceler bu görünümü tetikleyebilir. Ancak göz altı morlukları yalnızca yorgunluğun işareti değildir; stres, düzensiz beslenme ve hatta tükenmişlik gibi durumların da habercisi olabilir.
Göz altındaki koyu halkalar cilt tonuna bağlı olarak mor, mavi, kahverengi ya da siyaha yakın tonlarda görülebilir. Sanılanın aksine, tek sebep uykusuzluk değildir. En yaygın nedenlerden biri hiperpigmentasyondur. Bu durum; genetik yatkınlık, güneşe fazla maruz kalma, sigara kullanımı ve yetersiz uyku gibi çevresel faktörlerle ilişkilidir. Göz çevresindeki derinin ince olması ya da kan damarlarının daralması da koyu görünümü artırabilir. Özellikle bazı cilt tiplerinde genetik olarak göz altı derisi daha ince olduğundan damarlar belirginleşir ve bölge daha koyu görünür.
GÖZ ALTI MORLUKLARININ YAYGIN NEDENLERİ
Hiperpigmentasyon
Alerjik reaksiyonlar
Atopik dermatit (egzama)
Kontakt dermatit
Yetersiz ve kalitesiz uyku
Yoğun stres ve tükenmişlik
Saman nezlesi (alerjik rinit)
Genetik faktörler
Cilt tonu düzensizlikleri
Gözleri sık ovuşturmak
Güneşe maruz kalma
Yaşa bağlı cilt incelmesi ve yağ dokusu kaybı
Demir eksikliği anemisi
Sigara kullanımı
Tiroit hastalıkları
Dehidrasyon (sıvı kaybı)
Sinüs tıkanıklığı
Glokom tedavisinde kullanılan bazı göz damlaları
GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?
Göz altı morluklarını azaltmak için yaşam tarzında yapılacak basit değişiklikler çoğu zaman etkili olabilir. Eğer bu önlemlere rağmen iyileşme görülmezse bir uzmana başvurmak gerekir.
SAĞLIKLI VE DÜZENLİ UYKU
Uyku kalitesi, göz altı görünümünü doğrudan etkiler. Sırt üstü uyumak ve başı gereğinden fazla yükseltmemek şişliklerin azalmasına yardımcı olabilir.
SALATALIK UYGULAMASI
Salatalık, içerdiği yüksek su oranı ve C vitamini sayesinde cildi nemlendirebilir. İnce dilimlenmiş salatalıkları göz kapaklarının üzerinde bekletmek şişliği hafifletebilir.
GÜL SUYU İLE RAHATLAMA
Gül suyu cildi yatıştırıcı etkiye sahiptir. Pamuk yardımıyla göz kapaklarına uygulanarak günde iki kez yaklaşık 15 dakika bekletilebilir.
SOĞUK KOMPRES
Soğuk uygulama kan damarlarını daraltarak koyu görünümün hafiflemesine yardımcı olabilir.
ÇAY POŞETİ YÖNTEMİ
Özellikle yeşil ya da siyah çay poşetleri, içerdiği kafein ve antioksidanlar sayesinde dolaşımı destekleyebilir. Buzdolabında soğutulan çay poşetlerini göz kapaklarında bekletmek hem ferahlık sağlar hem de şişliği azaltabilir.
NAZİK MASAJ
Göz çevresine yapılan hafif masaj kan dolaşımını artırarak morlukların belirginliğini azaltabilir.
ANTİOKSİDAN İÇEREN ÜRÜNLER
C ve E vitamini içeren cilt bakım ürünleri, göz çevresinin daha aydınlık görünmesine destek olabilir.
MAKYAJ İLE GEÇİCİ ÇÖZÜM
Doğal içerikli kapatıcı ürünler göz altı morluklarını geçici olarak gizleyebilir.
SAĞLIKLI BESLENME VE SU TÜKETİMİ
Mucizevi tek bir besin olmasa da; tam tahıllar, sağlıklı yağlar, yağsız proteinler, sebze ve meyveler açısından zengin bir beslenme düzeni cilt sağlığını destekler. Antioksidan içeren domates, yaban mersini, portakal, karpuz ve kırmızı pancar gibi besinler dolaşımı destekleyebilir. Gün içinde yeterli su tüketmek de oldukça önemlidir.
YÜZÜ DOĞRU TEMİZLEME
Yüzü sıcak yerine ılık suyla yıkamak ciltte oluşabilecek kızarıklık ve şişliği azaltabilir.
GÖZ ALTI MORLUKLARINI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER
YETERLİ UYKU VE STRES YÖNETİMİ
Düzensiz uyku ve yoğun stres, göz altı morluklarını belirginleştirebilir. Düzenli uyku alışkanlığı edinmek ve stres seviyesini azaltmak önemlidir.
GÜNEŞTEN KORUNMA
UV filtreli güneş gözlüğü kullanmak ve göz çevresine uygun güneş koruyucu uygulamak hiperpigmentasyon riskini azaltabilir.
SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURMAK
Bu alışkanlıklar cilt yaşlanmasını hızlandırarak göz altı morluklarının oluşumuna katkıda bulunabilir.
EKRAN SÜRESİNİ AZALTMAK
Telefon, tablet ve bilgisayar ekranına uzun süre bakmak gözleri yorabilir. Bu durum göz çevresindeki damarların genişlemesine ve koyu gölgelerin artmasına neden olabilir. Özellikle yatmadan önce ekran kullanımını sınırlandırmak faydalıdır.
Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, göz altı morluklarının oluşumunu azaltmada en etkili yaklaşımdır. Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve cilt bakımına özen göstermek göz çevresinin daha aydınlık ve canlı görünmesine katkı sağlar.
Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock