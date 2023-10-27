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        Haberler Magazin Aynı kaderi paylaştılar! İşte trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

        Aynı kaderi paylaştılar! İşte trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

        Trafik kazaları, her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan trajik olaylardır. Türkiye'nin ünlü simalarından bazıları da hayatlarının baharındayken geçirdikleri trafik kazası sebebiyle aramızdan ayrıldı. İşte trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:24
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        1

        BARIŞ AKARSU

        Barış Akarsu, doğum gününün kutladığı gün (29 Haziran 2004) Bodrum yakınlarındaki Torba kavşağında trafik kazası geçirdi. Yanında bulunan iki kişi olay yerinde öldü. Akarsu'nun yaşam savaşı ise bir süre devam etti. Hayranları, sevenleri onun iyileşmesi için günlerce dua etti. Akarsu aldığı yaralara direnemedi ve 27 yaşında hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        KIVIRCIK ALİ

        11 Ocak 2011 tarihinde, Ankara'da katılacağı TRT 1'de yayımlanacak bir televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru evinden yola çıkan Kıvıcık Ali olarak bilinen Ali Özütemiz, Türkiye saatiyle 05.30 civarında Tepecik, Büyükçekmece'de "ölüm virajı" olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

        3

        ZAFER ÇİKA

        Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın içinde bulunduğu araç, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Çika hayatını kaybetti.

        4

        METİN OKTAY

        Türk futbolunda sayısız başarılara imza atmış olan Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında öldü.

        5

        AJLAN

        Ajlan Büyükburç 1999 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 28 yaşındayken yaşamını yitirdi.

        6

        KERİM TEKİN

        Kerim Tekin, 1998 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu 23 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

        7

        İSRAFİL KÖSE

        İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu İsrafil Köse hayatını kaybetti.

        8

        ERDAL TOSUN

        Oyuncu Erdal Tosun, İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

        9

        ALİ TOPRAK

        Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeğeni olan Ali Toprak, Çanakkale'nin Çan ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        10

        AHMET TARIK TEKÇE

        Tekçe, 1964'te 44 yaşındayken bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

        11

        UZAY HEPARİ

        1994’te kısa süre önce aldığı motoru ile Demet Akbağ’ın park halindeki arabasına çarpmıştı. Ağır yaralanan müzisyen, 11 gün süren bitkisel hayatın ardından, 31 Mayıs 1994 tarihinde hayatını kaybetmişti.

        12

        NECDET TOSUN

        Necdet Tosun, 1975 yılında bir iş için gittiği Almanya’da trafik kazası geçirmişti, daha sonra İstanbul’a getirilen oyuncu, iki hafta sonra 10 Mayıs 1975’te son nefesini vermişti.

        13

        ÖNDER SOMER

        Önder Somer de 1997 yılında geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını kaybetti.

        14

        ONUR BAYRAKTAR

        Türk tiyatrosunda başarısını göstermiş ve kariyerinde yükselme aşamalarında olan Onur Bayraktar, 2010 yılında motosikletiyle geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitirdi.

        15

        ARDA ÖZİRİ

        Ruhsar, Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizinde rol alan Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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