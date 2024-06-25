Aynı tarla 4.kez yandı

Yangında bir evde de hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Öte yandan yanmadan önce 900 ton saman balyasının Ateş kardeşler tarafından Şeyhmus Karataş’a, 600 ton öğütülmüş samanın da Mehmet Koçhan’a satıldığı öğrenildi. Zarar gören evin ise Mehmet Emin Tarhan’a ait olduğu belirtildi.