Aynısefa adlı bitki özüyle yapılmış olan, Aynısefa kremi; çok fazla bilinmeyen bir kremdir. Ancak, aynısefa kreminin birçok faydasının olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

Aynısefa bitkisi, birçok isimle anılmaktadır. Ancak bu isimle krem yapıldığı için bu adla anılmaktadır. Aynısefa kremi; lokal uygulama yapılan ve birçok cilt hastalığında faydalı olan bir keremdir.

Aynısefa Kreminin Kullanıldığı Alanlar

Sivilce, siyah noktalar ve akne tedavisinde kullanılır.

Sedef ve sulu sedef hastalığı ve egzama hastalığını destekleyici iyileştirme özelliği bulunmaktadır.

Ayak mantarlarında özellikle kaşıntılı olanlarda 2 hafta gibi bir süreçte iyileştirme sağlar.

Ciltte oluşan alerjik birçok hastalıkta güvenle kullanılabilir.

Enfeksiyon ve yara nedeniyle ortaya çıkan iltihaplı durumlarda kullanılabilmektedir.

Güneş yanıkları, yüzeysel oluşan yaralar, yüzeysel kanamalar, ezikler ve yanıklar için kullanılmaktadır.

Birçok eklem, kas ağrılarında masaj yapılarak kullanılması ağrıları geçirmekte fayda sağlar.

Bel, boyun ve varislerin neden olduğu ağrılar için de etkilidir.

Ayrıca cildin sıkılaşması için etkili bir faydası bulunmaktadır.

Tahriş olan ciltler ve özellikle kuru ciltler için etkili bir tedavi edicidir. Cildin nemini sağlamada yardımcı olur.

Aynısefa kremi ameliyat sonrası oluşan izlerin tedavisi için de kullanılan bir kremdir. Özellikle organik olması ve sadece bitkinin özünden yapılıyor olması; güvenli olmasını sağlayıcı bir özelliğidir.

Aynısefa kremini; cilt kırışıklıklarının azaltılması için de kullanabilirsiniz. Birçok özelliğe sahip kremin doğal olması en önemli avantajdır.