Ayrılık sonrası Hadise'den ilk açıklama

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini 'Esas Oğlan' ile yaşadı. Performansı nedeniyle bir hayli eleştirilen Hadise'nin diziden yana en büyük kazancı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan iki yıl sonra, kalbini yeni bir aşka açması oldu. Hadise, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile 6 ay süren bir ilişki yaşadı.

Avrupa turnesi kapsamında dün akşam Londra'da sahne alan Hadise, ayrılık sonrası ilk açıklamasını dinleyicilerine yaptı. Hadise; "Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. O yüzden, 'Bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum' dedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya..." dedi.

Hadise, bu açıklama sonrasında 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi.