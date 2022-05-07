DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI

Ayşegül Yıldız, makyajsız fotoğrafını, "Yaz geliyor diye sevinirken hasta olmak... Aman dikkat, havalar çok dengesiz! Suratsızlığım için de kusura bakmayın artık." ifadeleriyle Instagram hesabından yayınladı. Yıldız'ın filtresiz paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.