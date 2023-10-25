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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşen'i vuran sanığa 6 yıl hapis! - Güncel haberler

        Ayrılmak isteyen Ayşen'i bacağından vuran sanığa 6 yıl hapis!

        Manisa'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ayşen Eryılmaz'ı, diz kapağından tabancayla vuran Adem Yilmaz'ın cezası belli oldu. Yilmaz'a "kasten yaralama" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Ayşen Eryılmaz'ın avukatı Cavit Atar, karar üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, "Bu verilen ceza, bir yaptırım değil; teşvik niteliğindedir. Bu nedenle cezanın arttırılmasını isteyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:54
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        Ayşen'i vuran sanığa 6 yıl hapis!
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        Manisa'da eşinden geçen yıl boşanan Ayşen Eryılmaz (27), Adem Yilmaz (40) ile tanıştı. Bir süre sonra, eski eşinin de arkadaşı olan Yilmaz'ın uyuşturucu kullandığını öğrenen Eryılmaz, ayrılma kararı aldı.

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        İddiaya göre; Yilmaz, ayrılmak istemediği Eryılmaz'ı kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Eryılmaz, Yilmaz ile bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, 18 Mart'ta otomobilde buluşan ikili tartıştı.

        DİZ KAPAĞINDAN TABANCAYLA VURDU

        Yilmaz, birlikte olma isteğini reddeden Eryılmaz'ı, sol diz kapağından ruhsatsız tabancasıyla vurdu. Yilmaz, yaralanan Eryılmaz'ı otomobiliyle hastanenin giriş kapısına bırakıp, uzaklaştı. Yilmaz'ın tehditlerinden korkan Eryılmaz, hastane polisine verdiği ifadede; otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradığını ve şüpheliyi daha önce görmediğini söyledi.

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        BİR AY SONRA UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

        Ameliyata alınan ve dizine platin yerleştirilen Eryılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Eryılmaz'ın yaralanmasına ilişkin Akhisar 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde "basit yaralama" suçundan dava açıldı. Olaydan bir ay sonra Yilmaz, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınıp, tutuklandı.

        TEHDİTLER SÜRÜNCE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

        Eryılmaz, bu sürede cezaevindeki Yilmaz'ın kendisine ve çocuklarına yönelik ölüm tehditlerini aracılar vasıtasıyla sürdürdüğü gerekçesiyle sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Eryılmaz'ın paylaşımının ardından polis, harekete geçti.

        İfadesi alınan Eryılmaz, bir ay önce Yilmaz tarafından otomobilde vurulduğunu ancak kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği için şikâyetçi olamadığını belirtti. Eryılmaz, Yilmaz hakkında şikâyetçi oldu.

        DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Eryılmaz'ın yaralanmasıyla ilgili açılan davanın ikinci duruşması, bugün görüldü. Sanık Yilmaz cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılırken, şikâyetçi Eryılmaz ile avukatı Cavit Atar salonda hazır bulundu. Duruşmada savunması alınan sanık Yilmaz, "Cezama razıyım" dedi.

        Mahkeme hakimi, Yilmaz'a 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

        "BU CEZA, BİR YAPTIRIM DEĞİL, TEŞVİK NİTELİĞİNDEDİR"

        Ayşen Eryılmaz'ın avukatı Cavit Atar, karar üst mahkemede itiraz edeceklerini belirtip, "Bu verilen ceza, bir yaptırım değil; teşvik niteliğindedir. Bu nedenle cezanın arttırılmasını isteyeceğiz" dedi.

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