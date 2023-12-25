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        Haberler Magazin Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir, kaç yaşındaydı ve neden hayatını kaybetti, öldü?

        Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir, kaç yaşındaydı ve neden hayatını kaybetti?

        Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayata gözlerini yumdu. Henüz 55 yaşında olan Elvan Gruda'nın vefat nedeni sevenleri tarafından araştırılmaya başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:45
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        Elvan Gruda, oyuncu Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çiftinin 1968 yılında dünyaya gelen kızıdır. Çift 1976 yılında yollarını ayırdı. Ayşen Gruda 2019 yılında hayatını kaybetti ve Yılmaz Gruda ise 2023 yılında vefat etti.

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        ELVAN GRUDA KİMDİR?

        Gruda 1968 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olduğu biliniyor. Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda'nın kızı olan Elvan Gruda'nın da 1998 doğumlu Emre adında bir oğlu var.

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        Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'nın yağıtğı açıklamada ''Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

        Bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde meme kanseri nedeniyle tedavi gören Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili yakın arkadaşı Tuna Arman, önemli açıklamalar yaptı.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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