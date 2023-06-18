2023 AYT soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AYT soruları ve cevap anahtarı... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumu yapılıyor. Adaylar, ikinci gün ilk oturumunda Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri sorularına cevap veriyor. AYT'ye katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı AYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı için beklemeye koyuldu. Zira AYT soruları ve cevapları ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puan için bir tahminde bulunabilecek. Bilindiği gibi, her yıl olduğu gibi bütün oturumların tamamlanmasının ardından AYT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından PDF olarak açıklanıyor. Peki, 2023 AYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? AYT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde yer alıyor.