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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Aytaç Kara, golcüleri takibini sürdürüyor - Yılport Samsunspor Haberleri

        Aytaç Kara, golcüleri takibini sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa tarihlerinde ilk kez Süper Lig maçında karşılaşacak. Kasımpaşa'da deneyimli futbolcu Aytaç Kara, hücum performansıyla dikkat çekiyor. Kara, Süper Lig'deki gol krallığında 11'er golü bulunan Galatasaray'dan Mauro Icardi ve Fenerbahçe'den Edin Dzeko'nun en yakın takipçisi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:46
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        Takibini sürdürüyor!
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa yarın saat 16.00’da Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Samsunspor aldığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.

        SÜPER LİG'DE TEK RANDEVU

        Samsunspor ile Kasımpaşa yarın oynanacak müsabakayla Süper Lig’de ilk kez rakip olacak. İki ekip daha önce 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarında 12 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde en farklı galibiyeti 25 Kasım 1990’da oynanan 2. Lig maçında 7-0’lık skorla Samsunspor aldı. İki takım en son 14 yıl önce, 19 Nisan 2009’da karşılaştı. Kasımpaşa’da oynanan söz konusu mücadeleden ev sahibi 2-1’lik skorla galibiyetle ayrıldı.

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        PAŞA DEPLASMANDA İKİ MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı son 2 deplasman maçında Galatasaray ve Konyaspor’a mağlup oldu. Geride kalan 14 haftada 6 kez dış sahada oynayan Paşa; Karagümrük ve Sivasspor karşısında sahadan üstünlükle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, Hatayspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı.

        EN GOLCÜ YERLİ AYTAÇ!

        Kasımpaşa’da deneyimli futbolcu Aytaç Kara, hücum performansıyla dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, 14 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Kara, Süper Lig’deki gol krallığında 11’er golü bulunan Galatasaray'dan Mauro Icardi ve Fenerbahçe'den Edin Dzeko’nun en yakın takipçisi oldu. Gol krallığında Aytaç Kara ile beraber 9 golü bulunan diğer isim ise Kayserispor'dan Mame Thiam oldu. Ligde Aytaç Kara’dan sonra en çok gol atan yerli oyuncu ise 6 golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci olarak yer alıyor.

        OMERUO VE SADIK CEZALI

        Paşa’da son oynanan Gaziantep FK maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gören defans oyuncusu Kenneth Omeruo, cezası sebebiyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Aynı maçta ligde bu sezonki 4. sarı kartını gören deneyimli savunmacı Sadık Çiftpınar da Samsunspor karşısında cezalı duruma düştü.

        Zorlu müsabaka öncesi Kasımpaşa’da 3’er sarı kartı bulunan Aytaç Kara ve Haris Hajradinovic, Samsunspor’da ise Mickael Tırpan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Samsunspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Furkan Ürün yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

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