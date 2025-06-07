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        Haberler Magazin Aytaç Saşmaz'dan, Cemre Baysel'e gönderme - Magazin haberleri

        Aytaç Saşmaz'dan, Cemre Baysel'e gönderme

        Aytaç Saşmaz, eski sevgilisi Cemre Baysel'in paylaşımlarının ardından göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:46
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        Eski sevgiliden gönderme
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        Ünlü oyuncular; Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi sona ermişti. Daha önce de ayrılıp barışan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını yeniden ayırdı.

        Cemre Baysel, ayrılık kararından saatler sonra bikiniyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

        Oyuncu, fotoğraflarına da; "Güneşi yakalıyorum" notu düştü.

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        Baysel'in bu paylaşımlarının ardından Aytaç Şaşmaz'dan da bir hamle geldi.

        Şaşmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya; "Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir. :)" ifadesini yazarak, eski sevgilisine gönderme yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aytaç Şaşmaz
        #Cemre Baysel
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