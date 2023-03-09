Aytaç Şaşmaz: Hanımefendi arkadaşım!

"AŞK YOK"

Şaşmaz, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. 24 yaşındaki oyuncu, "Araçtaki hanımefendi benim arkadaşım, adı Ege. Aşk yok yani" diyerek güldü.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi hakkında da konuşan Şaşmaz, "Hayat bir şekilde devam etmeli. Biz de tiyatro oyunumuzun gelirini deprem bölgesine bağışlama kararı aldık. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz ancak dediğim gibi hayat devam etmek zorunda" ifadelerini kullandı.