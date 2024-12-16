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        Ayvacık'ta iki köydeki kadın kooperatiflerine ekipman desteği

        Çanakkale'deki Ayvacık Yerel Eylem Grubu, yerel kalkınma stratejisi kapsamında iki köydeki kadın kooperatiflerine ekipman desteğinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:03
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        Ayvacık'ta kadınlara ekipman desteği
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        Çanakkale'deki Ayvacık Yerel Eylem Grubu, yerel kalkınma stratejisi kapsamında kadın kooperatiflerine destek verdi.

        Desteklemeler kapsamında, Bektaş Köyü Kadın Emeği Kalkınma Kooperatifi ile Gülpınar Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifine ekipman desteği sağlandı.

        Ayvacık Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, yaptığı açıklamada, ilçede yerel kalkınmayı destekleme çalışmaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

        Gülpınar Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifi'ne klima, çay makinesi, buhar kazanlı ütü, elektrikli fırın, 15 adet sandalye hibesi yaptıklarını anlatan Arıkan, Bektaş Köyü Kadın Emeği Kalkınma Kooperatifi'ne ise duvar tipi ısıtıcı, klima, ekmek dilimleme makinesi hibesinde bulunduklarını söyledi.

        Yapılan desteklerin kadın kooperatiflerine hayırlı olmasını dileyen Arıkan, hizmetlerinin tüm bölgede devam ettiğini sözlerine ekledi.

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