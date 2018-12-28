Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor! İşte ayvanın faydaları...

‘Ayvayı yemek’ deyimin sağlık alanında geçerli olmadığını belirten Diyetisyen Hande Nur Uzun, “Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeyen ayva, lifli yapısı ile uzun süreli bir tokluk hissi sağlar. Oldukça az kalori içeren bir meyve olmasına karşın ayva, içerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle özellikle hareketin daha az olduğu kış döneminde sağlıklı yaşamak ve ideal kilosunu korumak isteyenlere ayva tavsiye ederiz” açıklamasında bulundu