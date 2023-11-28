Denizli'de korkutan deprem! 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Paylaşılan son depremler listesiyle, meydana gelen depremin büyüklüğü, merkez üssü, tarihi ve saati gibi veriler netlik kazanıyor. Son olarak Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Sabah saatlerinde Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan deprem, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 28 Kasım 2023 yaşanan son dakika depremler...
PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;
08:56 Denizli Buldan'da 3.4
06:33 Balıkesir Akçaköy'de 3.4
05:13 Kahramanmaraş Afşin'de 3.2
04:32 Kahramanmaraş Afşin'de 3.6
01:13'te Malatya Uluköy'de 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.