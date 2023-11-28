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        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Denizli'de korkutan deprem! 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Paylaşılan son depremler listesiyle, meydana gelen depremin büyüklüğü, merkez üssü, tarihi ve saati gibi veriler netlik kazanıyor. Son olarak Denizli'nin Buldan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 21:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:32
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Sabah saatlerinde Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan deprem, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 28 Kasım 2023 yaşanan son dakika depremler...

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        PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;

        08:56 Denizli Buldan'da 3.4

        06:33 Balıkesir Akçaköy'de 3.4

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        05:13 Kahramanmaraş Afşin'de 3.2

        04:32 Kahramanmaraş Afşin'de 3.6

        01:13'te Malatya Uluköy'de 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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