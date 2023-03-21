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Az önce deprem mi oldu? 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de artçı sarsıntı ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 21 Mart Salı günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde sarsıntılar meydana geldi. İşte 21 Mart 2023 Salı AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

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  • Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    21 Mart Salı son depremler listesi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini deprem oldukça güncelleyip yayınlamaya devam ediyor. İşte 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA DEPREM!

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 06,45'te 3,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Malatya Akçadağ'da saat 05.34'te 3,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. 
  • Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    ADIYAMAN'DA DEPREM!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'da saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 MART

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 06,45'te 3,5 büyüklüğünde 

    Malatya Akçadağ'da saat 05.34'te 3,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
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