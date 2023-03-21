21 Mart Salı son depremler listesi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini deprem oldukça güncelleyip yayınlamaya devam ediyor. İşte 21 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

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