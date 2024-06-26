Azad isminin anlamı nedir? Azad ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Azad isminin analizi

Yeni doğacak bir bebeğe isim seçmek, bir ailenin en fazla önem verdiği konuların başında gelir. Pozitif çağrışımlara ve iyi anlamlara sahip bir isim, o çocuk büyüdüğünde hayatı daha iyi anlamlandırmasına katkıda bulunacaktır. Peki Azad isminin analizi nedir?

AZAD İSMİNİN ANLAMI

Kökeni Farsça olan Azad isminin anlamı “Özgür” şeklindedir. Erkek bebeklere tercih edilen Azad isminin diğer anlamları ise aşağıda verilmiştir;

Sebat

Kesin kararlılık

Kurtulmuş

Serbest, özgür kalan kişi Ülkemizde bu ismi çocuklarına vermeyi düşünen birçok insan vardır. Genel istatistiklere bakıldığında Türkiye genelinde Azad adına sahip 14.312 kişi yaşar. Diğer istatistikler ise aşağıda derlenmiştir; İstanbul: 2.775 kişi,

Ankara: 294 kişi,

İzmir: 599 kişi. Bir kişi bu isme sahip olduğunda onu girişimci yönünden tanıyabilirsiniz. Bir ortamda doğrudan öne çıkmayı, fikirleriyle adından söz ettirmeyi severler. Bu, onların iş hayatlarında hızlıca yükselmesini ve rakiplerini geride bırakmasını da sağlar. Üstelik bu yönlerini diri tutmak onların da hoşuna gider. Karar almaktan ve kararlarının arkasında durmaktan da keyif alırlar.

AZAD KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Peki “Azad Kur’an’da geçiyor mu? Kökeni Farsça olan bir isim olduğundan İslam dini kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de yer alıp almadığı merak konusudur. Bu ismin doğrudan kitapta geçmediği bilgisi vardır. Ancak yıllardır ülkemizde birçok Müslüman ailenin oğluna Azad adını verdiği görülür. Bu noktada din alimlerinin ortak görüşünce çocuklara Azad adının verilmesi caiz bulunmuştur. AZAD İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

Peki Azad isminin analizi nedir? İsme ait harf analizine aşağıdan ulaşabilirsiniz; A: Lider olma isteği söz konusudur. Bu kişiler, zaman zaman fazla gururunun esiri olabilir.

Z: Maddiyat ile olan bağlantının simgesidir. Akademik başarı, yazmak çizmek, entelektüel bilgi birikimi gibi konular da bu harfin anlam içeriğine dâhildir.

A: Lider olma isteğini ve gururu anlatır.

D: Girişimci ruh ve hırs, D harfinin konuları arasındadır. Azad isminin kişisel sayısının 5 olduğu bilinir. Hayatın her alanında yenilikçi ve girişken olan bu insanlar, numerolojiye göre maddi yatırımlarına yüksek derecede önem vermelidir. Ellerini attıkları her işte başarılı olma potansiyelleri olduğundan atılgan olmaktan çekinmemelidirler. AZAD ADI HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR? “Azad isminin analizi nedir?” sorusunun yanı sıra isme ait özellikler de merak edilir. Bunlardan bazıları aşağıda derlenmiştir;