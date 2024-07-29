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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Azerbaycanlı judocu Hidayet Haydarov, Paris 2024'te altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Azerbaycanlı judocu Hidayet Haydarov, Paris 2024'te altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:24
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        Azerbaycan judoda altın madalyayı kaptı!
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        Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda altın madalyaya ulaştı.

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Hidayet Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı.

        Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı.

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