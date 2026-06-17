Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aziz İhsan Aktaş davasında 34. duruşma | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş davasında 34. duruşma

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 34. duruşması sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aziz İhsan Aktaş davasında 34. duruşma

        İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı.

        Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar'ın babası tutuksuz sanık Mustafa Aydar savunmasında, hayatı boyunca ticaretten başka bir iş yapmadığını belirterek, "Yaklaşık 3 bin tane daire yapıp sattım. Hepsi de iş insanlarıydı, doktorlardı, her yerden insanlar vardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım, 'Allah razı olsun.' dediler." beyanında bulundu.

        Aydar, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara savunmasında, savcılığın esas hakkındaki mütalaasında eylem 28 ve eylem 29 yönünden beraat talebine iştirak ettiğini, fakat eylem 58 kapsamındaki ceza talebini reddettiğini söyledi.

        REKLAM

        Çaykara, 9 aya yakın süredir yargılama yapıldığını belirterek, "Sözde bu menfaat, Beşiktaş Belediyesinin hak edişi ödemesi karşılığı zorlamak suretiyle elde edilmiştir. Ben bu iddiayla 4 Haziran 2025 tarihinde işleyemeyeceğim bir suçla, 'icbar suretiyle irtikap'tan tutuklandım ve hala 13 aydır 'icbar suretiyle irtikap'tan tutuklu yargılanıyorum huzurunuzda." dedi.

        Bu iddiaya itibar eden soruşturma savcılığının hiçbir araştırma yapmadan bu iddiadan vazgeçerek, iddianamede yepyeni bir kurguyla kendilerini karşı karşıya bıraktığını öne süren Çaykara, suçun "rüşvet"e dönüştüğünü savundu.

        Yargılamanın sonunda tüm kamu görevlilerinin hiçbir koşulda suç oluşturmayan eylem 28 ve eylem 29'dan beraat edeceğine inandığını kaydeden Çaykara, "İddia makamının mahkeme boyunca bu iç içe geçirilmiş iki suç tipinden birinde, 'ihaleye fesat' suçlamasında beraatimi talep etmesine karşılık eylem 58'de 'rüşvet' suçlamasına devam etmesi açıkçası beni şaşırttı. Çünkü soruşturma ve mahkeme boyunca iddia edilen rüşvet konusunu ortadan kaldırıyorsunuz ama konusuz kalan 'rüşvet' suçlamasını maalesef devam ettiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Çaykara, Beşiktaş Belediyesiyle hiçbir ilgisi, alakası olmadığını savunarak, "Beşiktaş belediye başkanıyla, başkan yardımcılarıyla veya görevli herhangi birisiyle hiçbir maddi ve ticari ilişkim yoktur. Tek bir banka kaydım dahi yoktur, olamaz. Üçüncü kez değiştirilerek sonunda karar kılınan Beşiktaş Belediyesindeki düzenin bozulmaması, devamlılığı gibi epeyce genişletilmiş muğlak, belirsiz ifadelerle gerekçelendirilen, benim etki edebilmemin mümkün olmadığı bu 'rüşvet' suçlamasını kati şekilde reddediyorum. Benim bu suçlamada müşterek fail olarak yargılanmam hukuken mümkün ve olanaklı değildir." beyanındu bulundu.

        Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir somut veriye dayanmayan, soyut olarak verdiği beyanının mütalaaya altlık yapıldığını iddia eden Çaykara, şu savunmayı yaptı:

        "Aziz İhsan Aktaş'ın ilk kez mahkeme huzurunda verdiği, buna karşılık iddianamede yer almayan, iki kez etkin pişmanlık beyanında bulunmasına rağmen bahsetmediği, ilk kez mahkeme sorgusunda adeta savunmasına sonradan eklediği, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan, bir araya geldiğimize ilişkin soyut beyanı esas hakkında mütalaada aleyhime bir delil gibi kullanılmıştır. Bu aşamaya kadar iddia sahibinin ispatlama çabasına dahi girmediği bu soyut beyana karşı ben bugün orada maalesef bir töhmet altında bırakılıyorum. Açıkça ifade ediyorum, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır."

        Çaykara, savunmasına şöyle devam etti:

        "İddia makamının 'ihaleye fesat' suçlamasından beraat talebi göstermiştir ki, bu yargılamanın konusunun Avcılar Belediyesiyle hiçbir ilgisi yoktur ve kalmamıştır. Avcılar Belediye Başkanı olarak 14 aylık görev sürem boyunca tek bir usulsüzlüğe dahi imza atmamamın, belediyemizi tek kuruş kamu zararına uğratmamamın iç huzurunu yaşıyorum. 14 aylık görev sürem boyunca tek bir menfaat ilişkisine girmememin ve böyle bir iddianın dahi olmamasının iç huzurunu yaşıyorum."

        REKLAM

        Burada Avcılar Belediye Başkanı olarak yargılandığını belirten Çaykara, savunmasını şöyle tamamladı:

        ​​​​​​​"Avcılar Belediye Başkanı olarak yargılanıyorum ama CHP Avcılar Belediye Başkan adayı olarak cezalandırılmam talep ediliyor. İlk savunmamda da ikinci savunmamda da sizden sadece adalet talep ettim. Bugün de yüce mahkemenizde, huzurunuzda sadece ve sadece adalet talep ediyorum. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Eylem 28, eylem 29 ve eylem 58 yönünden, tüm suçlamalardan yüce mahkemenizin huzurunda beraatimi talep ediyorum."

        Savcılığın mütalaasında hapisle cezalandırılmaları istenen bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarında beraatlerine karar verilmesini istedi.

        Sanıkların ardından söz alan avukatları da beraat talebinde bulundu.

        Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 17 Haziran 2026 (İsrail Lübnan'da Gazeteciyi Vurdu)

        Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Rümeysa'nın katillerine ceza yağdı. Özgür Özel'den olağanüstü Kurultay hamlesi. İsrail Lübnan'da gazeteciyi vurdu. Anlaşma imzalandı, Hürmüz açıldı. İsrailli Bakan Ben-Gvir'e vize engeli. Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor. İran'lı futbolcuya tek girişli vize. Sef...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor