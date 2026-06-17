Aziz İhsan Aktaş davasında 34. duruşma

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı.

Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar'ın babası tutuksuz sanık Mustafa Aydar savunmasında, hayatı boyunca ticaretten başka bir iş yapmadığını belirterek, "Yaklaşık 3 bin tane daire yapıp sattım. Hepsi de iş insanlarıydı, doktorlardı, her yerden insanlar vardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım, 'Allah razı olsun.' dediler." beyanında bulundu.

Aydar, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara savunmasında, savcılığın esas hakkındaki mütalaasında eylem 28 ve eylem 29 yönünden beraat talebine iştirak ettiğini, fakat eylem 58 kapsamındaki ceza talebini reddettiğini söyledi.

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Çaykara, 9 aya yakın süredir yargılama yapıldığını belirterek, "Sözde bu menfaat, Beşiktaş Belediyesinin hak edişi ödemesi karşılığı zorlamak suretiyle elde edilmiştir. Ben bu iddiayla 4 Haziran 2025 tarihinde işleyemeyeceğim bir suçla, 'icbar suretiyle irtikap'tan tutuklandım ve hala 13 aydır 'icbar suretiyle irtikap'tan tutuklu yargılanıyorum huzurunuzda." dedi.

Bu iddiaya itibar eden soruşturma savcılığının hiçbir araştırma yapmadan bu iddiadan vazgeçerek, iddianamede yepyeni bir kurguyla kendilerini karşı karşıya bıraktığını öne süren Çaykara, suçun "rüşvet"e dönüştüğünü savundu.

Yargılamanın sonunda tüm kamu görevlilerinin hiçbir koşulda suç oluşturmayan eylem 28 ve eylem 29'dan beraat edeceğine inandığını kaydeden Çaykara, "İddia makamının mahkeme boyunca bu iç içe geçirilmiş iki suç tipinden birinde, 'ihaleye fesat' suçlamasında beraatimi talep etmesine karşılık eylem 58'de 'rüşvet' suçlamasına devam etmesi açıkçası beni şaşırttı. Çünkü soruşturma ve mahkeme boyunca iddia edilen rüşvet konusunu ortadan kaldırıyorsunuz ama konusuz kalan 'rüşvet' suçlamasını maalesef devam ettiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Çaykara, Beşiktaş Belediyesiyle hiçbir ilgisi, alakası olmadığını savunarak, "Beşiktaş belediye başkanıyla, başkan yardımcılarıyla veya görevli herhangi birisiyle hiçbir maddi ve ticari ilişkim yoktur. Tek bir banka kaydım dahi yoktur, olamaz. Üçüncü kez değiştirilerek sonunda karar kılınan Beşiktaş Belediyesindeki düzenin bozulmaması, devamlılığı gibi epeyce genişletilmiş muğlak, belirsiz ifadelerle gerekçelendirilen, benim etki edebilmemin mümkün olmadığı bu 'rüşvet' suçlamasını kati şekilde reddediyorum. Benim bu suçlamada müşterek fail olarak yargılanmam hukuken mümkün ve olanaklı değildir." beyanındu bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir somut veriye dayanmayan, soyut olarak verdiği beyanının mütalaaya altlık yapıldığını iddia eden Çaykara, şu savunmayı yaptı:

"Aziz İhsan Aktaş'ın ilk kez mahkeme huzurunda verdiği, buna karşılık iddianamede yer almayan, iki kez etkin pişmanlık beyanında bulunmasına rağmen bahsetmediği, ilk kez mahkeme sorgusunda adeta savunmasına sonradan eklediği, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan, bir araya geldiğimize ilişkin soyut beyanı esas hakkında mütalaada aleyhime bir delil gibi kullanılmıştır. Bu aşamaya kadar iddia sahibinin ispatlama çabasına dahi girmediği bu soyut beyana karşı ben bugün orada maalesef bir töhmet altında bırakılıyorum. Açıkça ifade ediyorum, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır."

Çaykara, savunmasına şöyle devam etti:

"İddia makamının 'ihaleye fesat' suçlamasından beraat talebi göstermiştir ki, bu yargılamanın konusunun Avcılar Belediyesiyle hiçbir ilgisi yoktur ve kalmamıştır. Avcılar Belediye Başkanı olarak 14 aylık görev sürem boyunca tek bir usulsüzlüğe dahi imza atmamamın, belediyemizi tek kuruş kamu zararına uğratmamamın iç huzurunu yaşıyorum. 14 aylık görev sürem boyunca tek bir menfaat ilişkisine girmememin ve böyle bir iddianın dahi olmamasının iç huzurunu yaşıyorum."

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Burada Avcılar Belediye Başkanı olarak yargılandığını belirten Çaykara, savunmasını şöyle tamamladı:

​​​​​​​"Avcılar Belediye Başkanı olarak yargılanıyorum ama CHP Avcılar Belediye Başkan adayı olarak cezalandırılmam talep ediliyor. İlk savunmamda da ikinci savunmamda da sizden sadece adalet talep ettim. Bugün de yüce mahkemenizde, huzurunuzda sadece ve sadece adalet talep ediyorum. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Eylem 28, eylem 29 ve eylem 58 yönünden, tüm suçlamalardan yüce mahkemenizin huzurunda beraatimi talep ediyorum."

Savcılığın mütalaasında hapisle cezalandırılmaları istenen bazı tutuksuz sanıklar da savunmalarında beraatlerine karar verilmesini istedi.

Sanıkların ardından söz alan avukatları da beraat talebinde bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.