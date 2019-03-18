DHA'nın haberine göre, Antalya'da, 22 Ocak'tan beri kayıp olarak aranırken, 11 Mart'ta Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 8 parçaya bölünmüş cesedi toprağa gömülü bulunan gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın katil zanlıları olarak Murat Güneş, Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
Murat Güneş, adliyeye getirilirken, daha önce de cinayet işlediğini, kendisini Türkiye'de tanınan ünlü bir ismin azmettirdiğini ileri sürdü. Cinayeti işlemek için 12 milyon dolara anlaştığını; fakat cinayet sonrası parasının ödenmediğini iddia eden Güneş, ünlü ismin adını açıklamadı.
Murat Güneş'in sözlerinin haberlerde yer almasıyla sosyal medyada, ünlü ismin, Gülben Ergen olduğu ileri sürüldü. Gülben Ergen'in, cinayet azmettiricisi olduğuna dair iddia, sanatçının ağabeyi Rıfat Ergen'in öldürülmesiyle ilişkilendirildi.
MAHKEMEDE GÜLBEN ERGEN'İN ADINI VERMİŞTİ
Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen, 1988 yılında disko işletmecisi Gürinan Bayramoğlu tarafından öldürülmüştü. Gürinan Bayramoğlu ise 27 Temmuz 2005'te Beldibi'nde işlettiği diskonun önünde öldürülmüştü.
Gürinan Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşmada, kardeşini şarkıcı Gülben Ergen'in öldürttüğünü iddia etmişti. Kardeşinin basit küfürleşme sonucu öldürüldüğüne inanmadığını belirten Bayramoğlu, o dönem mahkemede, şunları söylemişti:
"Ölen kardeşim, 1988'de şarkıcı Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla öldürmüştü. 1991 affından çıktı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum."
ERGEN 'İFTİRA' DEMİŞTİ
İddianın gündeme geldiği dönem, ağabeyi Rıfat Ergen'in kaza kurşunuyla öldüğünü savunan Gülben Ergen ise avukatı aracılığıyla 'Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen'in böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir' açıklamasında bulunmuştu.
ROMA'YI DA BEN YAKMIŞ OLABİLİR MİYİM?' PAYLAŞIMI
Gürinan Bayramoğlu cinayetinden 10 yıl hapis yatan ve 2015'te tahliye edilen Murat Güneş'in sözlerinin medyaya yansımasının ardından 'azmettirici' iddiasının yeniden gündeme gelmesiyle şarkıcı Gülben Ergen, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Ergen, fotoğrafını, üzerine 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' yazarak, paylaştı.
Gürinan Bayramoğlu cinayetinden 10 yıl hapis yatan ve 2015'te tahliye edilen Murat Güneş'in sözlerinin medyaya yansımasının ardından 'azmettirici' iddiasının yeniden gündeme gelmesiyle şarkıcı Gülben Ergen, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Ergen, fotoğrafını, üzerine 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' yazarak, paylaştı.
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