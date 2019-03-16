Azra Akın: Herkesi bebek olarak görüyorum

Azra Akın önceki gün bir gözlük mağazasında objektiflere yansıdı. Kısa bir süre önce anne olan Akın, "Anneliğe alıştım beni çok mutlu etti. Kendi gücümü keşfettim, anne olmak başka bir şey yani çok kutsal bir şey" dedi