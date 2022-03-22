Senaryosu Gökhan Horzom ve Ekin Atalar tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu Baba dizisiin konusu ve oyuncu kadrosu ilk bölümden bu yana sosyal medya gündeminden düşmüyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yeni bölümüyle setyirci karşısına çıkan Baba dizisinin çekimleri İstanbul ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştiriliyor. Baba dizisi konusu ve oyncularına detaylar...

BABA DİZİSİ KONUSU

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.