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Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler?

Ay Yapım imzasıyla her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Baba dizisi sosyal medyanın gündeminde. Usta isimleri yetenekli genç oyuncularla buluşturan Baba dizisinin oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılıyor. Baba dizisi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

  • 01
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    Senaryosu Gökhan Horzom ve Ekin Atalar tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu Baba dizisiin konusu ve oyuncu kadrosu ilk bölümden bu yana sosyal medya gündeminden düşmüyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yeni bölümüyle setyirci karşısına çıkan  Baba dizisinin çekimleri İstanbul ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştiriliyor. Baba dizisi konusu ve oyncularına detaylar...

    BABA DİZİSİ KONUSU 

    Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
  • 02
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    CANSU ERİM  - ÖZGE ÖZACAR

    Büşra’nın yakın arkadaşı. Bir süre önce büyük hayallerle Ödemiş’ten İstanbul’a gelmiş. Bir giyim mağazasında satış personeli. Karşısına çıkacak zengin bir erkek hayaliyle yaşamış yıllarca. Şatafata ve zenginliğe çok düşkün.
  • 03
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    UĞUR BİRMAY - NİHAM OKUTUCU 

    Orhan Saruhanlı’nın eski sevgilisi. Özgür bir kadın. Kendi kendini yetiştirip, büyütmüş. Eğlenmeyi, hayattan zevk almayı çok iyi öğrenmiş. Bir gün bekar bir anne olacağını hiç tahmin etmemiş.
  • 04
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    KADİRCAN SARUHANLI  - OKTAY ÇUBUK

    Yaşar ve Binnur’un oğlu, Zeynep’in ikiz kardeşi. Babası yerine amcası Servet’i rol model alır. Küçük yerde yetişmiş olduğu için henüz gözü açılmamış.
  • 05
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    YAŞAR SARUHANLI - DENİZ HAMZAOĞLU 

    Emin’in en büyük oğlu. Küçük yaşta Emin’in sözünden bir defa çıkmış, bunun da ağırlığını ömür boyu taşımıştır. Annesinin seçtiği kadınla evlenir. Mülayim ve uysaldır. Hiçbir zaman fazlasında gözü olmamıştır.

    DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
  • 06
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    BÜŞRA KALKAN (SARUHANLI) - ÖZGE YAĞIZ 

    Emin’in en küçük çocuğu, tek kızı. Ödemiş’teki hesap işlerini o hallediyor. Aşık olmadığı bir adamla, Ahmet’le evli. Kadir’le arasında daha farklı ve sevecen bir ilişki var.

    ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?
  • 07
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    EMİN SARUHANLI - HALUK BİLGİNER

    Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar büyütür işini. Sevilen, saygı duyulan, güvenilir, sözünün eri bir baba.

    HALUK BİLGİNER KİMKDİR?
  • 08
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    CEYHUN KÖMÜRCÜ - CEM USLU

    Saruhanlı Köşkü’nün kahyası. Babası yerine koyduğu Mehmet Ali Saruhanlı’ya büyük bir hayranlık duyar. Çalışkan, disiplinli ve kuralcıdır. Emin Saruhanlı ve ailesine de aynı şekilde hizmet edecektir.
  • 09
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    ZEYNEP SARUHANLI - ZEYNEP 

    Yaşar ve Binnur’un kızı, Kadircan’ın ikiz kardeşi. Çok okur, araştırır, bilgiyi silah olarak kullanır. Kadircan’a çok ayrı bir düşkünlüğü vardır, aşırı korumacıdır.
  • 10
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    KADİR SARUHANLI - TOLGA SARITAŞ

    Emin Saruhanlı’nın en küçük oğlu. Özgürlüğüne düşkün, meraklı ve başına buyruk bir adam. Deneyip yanılarak, gerektiğinde bedel ödeyerek kendi doğrularını bulur. Kardeşleri ve yeğenlerinin haklarını korumak için babasıyla mücadele eder.

    TOLGA SARITAŞ KİMDİR?
  • 11
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    SEVİL ÖZTÜRK - BERİL POZAM 

    Kadir’in sevdiği kadın. Anaokulu öğretmeni. Kadir’le üniversitede tanışır. Aradığı huzuru, güveni Kadir’de bulur. Ancak planladıkları gibi bir gelecek kuramazlar. Sevil başkasıyla evlenir, kızı Üzüm dünyaya geldikten sonra boşanırlar. Kendini Üzüm’e adar.
  • 12
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    YUSUF EMİN SARUHANLI - YAĞIZ SAYLAĞ 

    Yaşar ve Binnur’un küçük oğlu. Küçük bir ilçede büyüdüğü için hareketli bir çocukluk geçirmiş. Arsada top oynayan, ağaçlara çıkan, yaramaz, atılgan, cesur bir çocuk. Adını taşıdığı dedesi Emin’i çok sever.
  • 13
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    İLHAN KARAÇAM - HAKAN KURTAŞ 

    Ferit Karaçam’ın tek oğlu ve varisi. Babasının hastalığından sonra işlerin başına geçer. İş hayatındaki başarısına rağmen tek isteği babasının onayını almaktır. Bunun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
  • 14
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    ECRİN SARUHANLI - KAYRA SIR 

    Yaşar ve Binnur’un küçük kızı. Sosyal medyayı ve trendleri yakından takip eder. Kendisini ve dünyayı keşfettiği yaşlarda. Ablası Zeynep ile hiç anlaşamaz, abisi Kadircan’ı çok sever, kardeşi Yusuf Emin’e sinir olur.
  • 15
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    ŞAHİKA SARUHANLI - ZEYNEP TUĞÇE BAYAT 

    Servet’in ikinci eşi. Frapan ve çekici bir kadın. Çocukluğunda paranın yokluğunu çok hissettiği için maddiyat onun için önemlidir. Nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir.
  • 16
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    KÜBRA SARUHANLI - DAMLASU İKİZOĞLU 

    Servet ve Münevver’in kızı. Annesi gibi görünmez olmaktansa ön planda olmayı sever. Babasını ne kadar seviyorsa annesine karşı da bir o kadar tepkili. Rol modeli ise, babasının yeni eşi Şahika.

    DAMLASU İKİZLEROĞLU KİMDİR?
  • 17
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    MÜNEVVER ŞAHİN - BİHTER DİNÇEL 

    Servet’in ilk eşi, Kübra’nın annesi. Sessiz, sakin, kendi halinde bir kadın. Boşandıktan sonra da aile evinde yaşamaya devam ediyor. Emin’e büyük bir sevgi ve saygı ile bağlıdır.
  • 18
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    SERVET SARUHANLI - TANER RUMELİ 

    Yaşar’ın kardeşi. Kadir ve Büşra’nın abisi. Yakışıklılığı sayesinde istediklerine hep çok kolay ulaşır. Her kapıyı açan yakışıklılığı, bir tek babasıyla olan ilişkilerinde işe yaramaz. Eğlenceye düşkündür. İlk karısı Münevver’den boşanıp, Şahika ile evlenir.
  • 19
    Baba dizisi konusu ve oyuncuları! Show TV Baba dizisinin oyuncuları kimler, isimleri ne?

    FAZİLET SARUHANLI - AYDA AKSEL 

    Geleneklerine bağlı, yetiştiği örf ve adetlere uygun yaşayan, çocuklarını da öyle yetiştiren sevgi dolu bir anne. Emin’le kırk yedi yıldır evliler. Emin ve çocukları arasında köprü vazifesi görür. Kadir’e çok düşkündür.

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