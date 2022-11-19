"BENİM BİR OĞLUM VAR, KADİR..."

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Fazilet Hanım'ın Selahattin'in mutfağında yemek yaptığı sahnede ona eşlik eden Firuze, Fazilet'ten hem yaptığı şeyin özel tarifini dinliyor hem de Kadir'le ilgili şeyler öğreniyor. Fazilet, Kadir'e olan sevgisinden ve oğlunun nasıl biri olduğundan bahsederken Firuze'nin bu anlarda yaşadığı mutluluk dikkat çekiyor.

BABA'NIN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ölümle burun buruna gelen İlhan'ın hayatını Servet kurtardı. İlhan hastaneye yetiştirildi, hastanede olduğunu öğrenip onu görmeye gelen Begüm ise İlhan'ın Çöpköy'de yaşadığını öğrendi. Begüm, İlhan'a zarar gelmemesi için Selahattin'le konuşarak onu sert bir şekilde uyardı.

Selahattin Çöpköy'de insanların erzak almasını engelleyecek yeni bir hamle yaptı. Bunun üzerine Emin, Çöpköy halkını yardımlaşmaya çağırarak yemek yapmak için herkesin elindeki malzemeleri ortaya koymasını teklif etti. İnsanları bir araya getirerek direniş başlatan Emin'in bu hamlesi Selahattin'i çileden çıkardı. Annesinin sevgilisinin şantaj yapması yüzünden Firuze, Selahattin'den gizlice para aldı. Selahattin çalınan parayı bulup getirmesi için Kadir'i görevlendirdi. Kadir elinden gelen her şeyi yapsa da Selahattin hep bir adım öne geçti. Servet'in gizlediği eski bir arabayı tamir edip satmaya çalışan Kadir'e Selahattin engel olur.

Tam bu sırada Çöpköy halkı, Kadir'e yardım edebilmek için aralarında para toplayarak Selahattin'in parasını tamamladı. Kadir bölümün finalinde Selahattin'e parasını teslim etti. Bu sırada Selahattin, Kadir'i ailesiyle tehdit ederek Emin'in Salih ve ailesi için yaptığı evi yıkmasını istedi. Çaresiz kalan Kadir, eline balyozu aldı ve evi yıkmaya başladı. Emin oğluna engel olmaya çalışırken Selahattin, "Bütün bunları senin için yapıyor" sözleriyle Emin'i derinden sarstı.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.



'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!