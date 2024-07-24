Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı

Daha çok yosunları ve araya giren otları temizledim. Araya sıkışan otları temizlerken dikkat ettim. Ben temizlik yapmayı da çok severim. Bir de böyle tarihi eser olunca daha çok hoşuna gidiyor. Arabayla arada bir geçerken hiç görmediğimiz bir şekilde köprüyü görüyoruz. Düzenli olarak da bence temizlik yapılması gerekebilir" diye konuştu.