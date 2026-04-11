Baba - kız duygusal bir derinlik kattı

Müzik, medya ve sanat dünyasının kalbi, geçtiğimiz günlerde Muzikonair Ödülleri'nde attı. Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen tören, sadece sektörün devlerini buluşturmakla kalmadı; aynı zamanda ender rastlanan bir aile gururuna da sahne oldu. Avrupa Müzik CEO'su Cengiz Erdem ile kızı Zeyysıla, aynı gecede farklı kategorilerde ödül aldı.

Türkiye'de dijital müziğin mimarlarından biri olarak kabul edilen Cengiz Erdem, sektöre sağladığı vizyoner katkılar dolayısıyla 'İnovasyon Lideri Ödülü'ne layık görüldü. Erdem, duygularını şöyle dile getirdi; "Global platformların hepsinin Türkiye'ye gelmesinde bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Buradan tüm Maltepe Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etmek istiyorum. Harika görünüyorsunuz" şeklinde dile getirdi.

Cengiz Erdem için gecenin en özel anlarından biri sahne adı Zeyysıla olan kızı Sıla Erdem ile anı sahnede ödül almasıydı. Kendine has tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Zeyysıla, 'Yükselen Yıldız' ödülünün sahibi oldu. Zeyysıla ise duygularını; "Muzikonair ailesine ve Maltepe Üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ederim. Yeni nesil müziği ve tarzımı dinleyicilerime aktarmaya devam