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        Haberler Yaşam Babadağ'da Hollandalı 80'lik çift paraşütle uçtu

        Babadağ'da Hollandalı 80'lik çift paraşütle uçtu

        Fethiye Babadağ, bu kez 86 ve 81 yaşlarındaki çiftin uçuşuna sahne oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:18 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:18
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        Babadağ'da Hollandalı 80'lik çift paraşütle uçtu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 ve 81 yaşında iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yaptı.

        İlçede tatil yapan 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt yamaç paraşütü yapmaya karar verdi.

        Babadağ'ın 1900 metre pistine çıkan Dorser yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci ile Blankvorrt ise Tunahan Çelik ile ikili uçuş yaptı.

        İlk kez yamaç paraşüt yaptıkları öğrenilen Hollandalı turistler, yaklaşık yarım saat Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

        Dorser ile Blankvorrt'un bulunduğu paraşütler, uçuşun ardından Belcekız Sahili'ne iniş yaptı.

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        #yamaç paraşütü
        #Fethiye
        #Babadağ
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