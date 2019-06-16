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Babalar Günü Doodle oldu! Google'dan Babalar Günü'ne özel Doodle! Babalar Günü tarihçesi...

Bugün Babalar Günü! Dünyanın en popüler arama motoru Google, babalar için özel bir Doodle hazırlayarak, Babalar Günü'nü kutladı. Doodle sürpriziyle karşılaşan milyonlarca kullanıcı, Babalar Günü'nü araştırmaya başladı. Peki Babalar Günü ilk kez ne zaman ve neden kutlandı? Babalar Günü ilk kez hangi ülkede kutlandı? İşte Babalar Günü tarihçesi...

Babalar Günü Doodle oldu

Bugün Babalar Günü! Dünyanın en popüler arama motoru Google, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde her yıl haziran ayının 3. pazarı kutlanan Babalar Günü'ne özel bir Doodle hazırladı.

Babaların anlamlı gününü Doodle ile kutlayan Google'ın süpriziyle karşılaşan milyonlarca kullanıcı Babalar Günü'nü araştırmaya başladı. Peki Babalar Günü ilk ne zaman ve neden kutlanmaya başladı? Babalar Günü ilk hangi ülkede kutlandı?

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

 

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır. 

 

 

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