Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları

Her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen Babalar Günü’nde ünlü babalara ve onların dünyalar tatlısı çocuklarına göz atmaya ne dersiniz?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 01
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan 'Babalar Günü' heyecanı tüm babaları ve çocuklarını sarmış durumda. Bu sene 19 Haziran Pazar gününe denk gelen Babalar Günü'nde ünlü babalar ve çocuklarını hatırlayalım. İşte babalık duygusunu tadan ünlü babalar ve onların çocukları...

    Uraz Kaygılaroğlu ve Ada
  • 02
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Cem Yılmaz ve oğlu Kemal
  • 03
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Ali Atay'ın Fikret Ali adında bir oğlu var. 
  • 04
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Anıl Altan ile Alin ve Lina
  • 05
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Mesut Özil ve kızı Eda
  • 06
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Berkay Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile...

     
  • 07
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Eser Yenenler ve eşi Berfu, oğulları Kuzey ve Mete ile...
  • 08
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Şahan Gökbakar'ın Deniz Efe ve Ela adlarında iki çocuğu var. 
  • 09
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Ali Sunal'ın Nil ve Narin adlarında iki kızı bulunuyor.

     
  • 10
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Ümit Erdim ve kızı Ses
  • 11
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Tolgahan Sayışman'ın Alina ve Efehan adlarında iki çocuğu bulunuyor.
  • 12
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz ile...
  • 13
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can
  • 14
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Özcan Deniz ve Kuzey
  • 15
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Basketbolcu Caner Erdeniz ve kızı Vina
  • 16
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Arda Turan'ın Hamza Arda ve Asil Aslan adlarında iki oğlu var. 
  • 17
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Kenan İmirzalıoğlu'nun Lalin ve Leyla adlarında iki kızı bulunuyor.
  • 18
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel
  • 19
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Mert Fırat-İdil Fırat çifti kızları Seyhan Mia ile...
  • 20
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Soner Sarıkabadayı'nın Hasan Matias adında bir oğlu var. 
  • 21
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Volkan Demirel ile kızları Yade ve Yeda
  • 22
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Burak Özçivit ve oğlu Karan
  • 23
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Tarkan ve kızı Liya
  • 24
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Barış Falay ve Mavi Rüzgar
  • 25
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Tolga Çevik kızı Tuna ile...
  • 26
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Tolga Çevik oğlu Tan ile...
  • 27
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Selçuk Yöntem ve kızı Iraz
  • 28
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Emre Altuğ ile Uzay ve Kuzey
  • 29
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Caner Erkin ve çocukları Çınar ile Mihran Ela
  • 30
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ
  • 31
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Yağmur Atacan ve kızı Su
  • 32
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Engin Altan Düzyatan'ın Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu bulunuyor.

     
  • 33
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Mustafa Sandal'ın Yaman ve Yavuz adlarında iki oğlu var. 
  • 34
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Prens William ile çocukları George, Charlotte ve Louis
  • 35
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Jay-Z Blue Ivy Carter, Sir Carter ve Rumi Carter adlarında 3 çocuğa sahip.
  • 36
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Vin Diesel'ın Pauline, Hania Riley ve Vincenta adında üç çocuğu var. 
  • 37
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Sempatik şarkıcı John Legend'ın Luna ve Miles adında iki çocuğu var.

     
  • 38
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Ryan Reynolds'ın Inez, James ve Betty adlarında 3 çocuğu var. 
  • 39
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Chris Hemsworth'un India Rose, Tristan ve Sasha adında üç çocuğu bulunuyor.
  • 40
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    David Beckham'ın dört çocuğu var. İsimleri ise Brooklyn, Romeo, Harper ve Cruz...
  • 41
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Elon Musk'ın X Æ A-Xii, Nevada Alexander, Kai, Damian, Griffin, Xavier ve Saxon adlarında çocukları bulunuyor.
  • 42
    Babalar Günü'nde ünlü babalar ve onların çocukları! - Haberler

    Prens Harry, Archie ve Lilibet adlarında iki çocuğa sahip.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.