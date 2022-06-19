Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan 'Babalar Günü' heyecanı tüm babaları ve çocuklarını sarmış durumda. Bu sene 19 Haziran Pazar gününe denk gelen Babalar Günü'nde ünlü babalar ve çocuklarını hatırlayalım. İşte babalık duygusunu tadan ünlü babalar ve onların çocukları...

Uraz Kaygılaroğlu ve Ada