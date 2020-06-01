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Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar günü tarihi

Babalar Günü, her sene babaları mutlu etmek için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki babaları onore etmek için kutlanan Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? 2020 Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü

Babalar Günü Haziran ayının ilk gününde gündeme geldi. Babasına bu özel günde sürpriz yapmak isteyenler hazırlıklar yapıyor. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızının girişimleriyle ortaya çıkan Babalar Günü, neredeyse tüm dünyada kutlanan bir gün haline geldi. İşte 2020 Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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