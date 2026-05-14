Babalar Günü ne zaman? Bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor?
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü'nün bu yıl hangi tarihte kutlanacağı yeniden gündeme geldi. Babalarına sevgisini göstermek isteyen milyonlarca kişi, 2026 Babalar Günü tarihini araştırmaya başladı. Her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günün ortaya çıkış hikayesi ve zamanla nasıl yaygınlaştığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? İşte Babalar Günü'nün tarihçesi ve kutlama gününe dair tüm detaylar…
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor.
2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl Babalar Günü 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ
Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.
Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart’ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.
Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleşmiştir.
1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.