        Haberler Bilgi Gündem Babalar Günü ne zaman? 2026 Bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Babalar Günü önemi ve tarihçesi

        Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü'nün bu yıl hangi tarihte kutlanacağı yeniden gündeme geldi. Babalarına sevgisini göstermek isteyen milyonlarca kişi, 2026 Babalar Günü tarihini araştırmaya başladı. Her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel günün ortaya çıkış hikayesi ve zamanla nasıl yaygınlaştığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? İşte Babalar Günü'nün tarihçesi ve kutlama gününe dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Babalar Günü için geri sayım sürerken, Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte kutlama tarihi yeniden araştırılmaya başlandı. Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, Anneler Günü’nün ardından en çok merak edilen özel günler arasında yer alıyor. Vatandaşlar bir yandan “Babalar Günü bu yıl hangi tarihte kutlanacak?” sorusuna yanıt ararken, diğer yandan bu anlamlı günün ortaya çıkış süreci ve tarihçesi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 2026 Babalar Günü tarihi ve merak edilen ayrıntılar haberimizde…

        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor.

        2026 BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Bu yıl Babalar Günü 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk geliyor.

        BABALAR GÜNÜ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ

        Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Bu özel günün ilan edilmesinde Sonora Smart Dodd isimli bir kadının büyük emeği vardır.

        Sonora Smart Dodd, annesinin yokluğunda kendisini ve 5 kardeşini büyük bir özveriyle büyüten babası William Jackson Smart’ın onuruna bir gün ilan edilmesini istemiştir.

        Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasını önermiş ancak hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk kutlama 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleşmiştir.

        1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü ilan eden bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
