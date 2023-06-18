Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte tarihçesi

Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve Google'daki Babalar Günü doodle'nı görenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, bugün Babalar Günü mü? İşte merak edilen soruların cevabı ve Babalar Günü tarihçesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

    Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? Babalar Gününü kutlamak isteyenler ve bu amaçla plan yapıp hediye almak isteyenler Haziran ayının gelmesiyle her pazar bu sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle bugün sosyal medyada yapılan pğaylaşımları görenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte merak edilen sorunun cevabı ve Babalar Günü tarihçesi....
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

    GOOGLE'DAN BABALAR GÜNÜNE ÖZEL DOODLE

    Önemli günleri hazırladığı doodle ile kullanıcılarına hatırlatan dünyaca ünlü arama motoru Google bugün kullanıcılarını Bablar Günü olarak hazırladığı doodle ile karşıladı.
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BU PAZAR MI?

    Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran 2023 Pazar yani bugün kutlanıyor. 
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

    BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

     

     
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

    Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

     
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 

     
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

    1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

     
  • Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte Babalar Günü tarihçesi

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.