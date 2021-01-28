Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti final mi yapacak? Sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yayın hayatına İyi Aile Babası olarak başlayan Babam Çok Değişti dizinin başrollerinde Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu, Salih Kalyon ve Melek Baykal gibi başarılı oyuncuları buluşturuyor. Peki, Babam Çok Değişti final mi yapacak? Babam Çok Değişti neden final yapıyor? İşte ayrıntılar...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Kanal D ekranlarında 4 bölümdür devam eden Babam Çok Değişti ilk olarak İyi Aile Babası ismiyle 2 bölüm ekranlara gelmişti senarist değişikliği sonrası ismi de değişmişti. Ancak değişimlere rağmen Babam Çok değişti final bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Babam Çok Değişti reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği için final yapma kararı aldığı biliniyor. Alev Alev, Mucize Doktor, Sol Yanım, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı yapımlarla aynı gün yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi, reyting yarışında yenik düştü. Babam Çok Değişti dizisi 28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali ve Aslı'nın evlilik yıldönümü gelip çatmıştır. Aslı, Mehmet Ali'nin unuttuğunu düşünür ve onu utandırmak için bir hazırlık yapar. Ancak akşam eve gelen Mehmet Ali, onu çok şaşırtacak bir sürprize imza atar. Çift evliliklerinin 25.yılında nikah tazeleyecektir.