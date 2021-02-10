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HaberlerTelevizyon"Babanın katili İhtiyar!" Arıza yeni bölüm tanıtım izle
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"Babanın katili İhtiyar!"

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Balaban'ın Ali Rıza'ya bir video izlettiği sahnede Ali Rıza, babasını Safir'in vurduğunu görüyor. Babasının katilinin İhtiyar olduğunu öğrenen Ali Rıza şaşkınlık yaşarken Balaban, İhtiyar'a karşı birlik olmak için teklifini tekrar sunuyor. Ali Rıza'nın öğrendiği gerçekten sonra Balaban ile iş birliği yapıp yapmayacağı ise şimdiden akıllarda soru işareti oluşturuyor

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Balaban Safir'in karşısındadır ama konuşmaya pek niyetli değildir. Rukiye ise Muzaffer'le konuştuğundan bu yana korkularını bir türlü dizginleyemez hale gelmiştir. İhtiyar'ın elinden sürpriz bir şekilde kaçırılan Balaban, Ali Rıza'yla bir anlaşma yapmak ister. Burak ise Balaban'la çoktan yeni bir anlaşma yapmış, işe koyulmuştur. Halide ve Ali Rıza gelecekleri adına önemli bir karar verirler. Abisiyle buzları erittiğini düşünen Burak, yaptığı planla abisini zor bir durumda bırakırken kendisini bekleyen sürprizin farkında değildir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşam saat 20.00'de Show TV'de.

İşte "Arıza"nın 22. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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