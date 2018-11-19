Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'nde, 17 Ocak gecesinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Eve gece yarısı gelen işçi emeklisi Hamza Değirmenci (52), 25 yıllık eşi Nebahat Değirmenci'den çay demlemesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da eşini saçından sürükleyip, mutfağa götürmeye çalıştı. Bu sırada araya çiftin oğlu Furkan Değirmenci (23) girdi. Baba ve oğlu arasındaki tartışma büyüdü.

AĞIR HAPİS CEZASI İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre Furkan, mutfak tezgahı üzerindeki ekmek bıçağını alıp, babasını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 50 kez bıçaklayarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu. Asansör tamircisi Değirmenci hakkında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SON SÖZÜNDE "PİŞMANIM" DEDİ

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Değirmenci ile avukatı, annesi ve ağabeyi katıldı. Mahkeme başkanı, İstanbul 3. İhtisas Adli Tıp Kurumu'ndan, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelerek, dosyaya konulduğunu açıkladı. Son sözü sorulan Furkan Değirmenci, pişman olduğunu söyleyerek, "O an nasıl yaptım, cinayeti nasıl işledim, hala şokundayım. Çocukluğumdan beri hep endişe ve korkuyla yaşadım. Anneme ve ağabeyime bir şey olacak korkusuyla yaşadım. Çok pişmanım. Kimseye zarar verecek bir insan değilim. İyi bir insanım, beraatimi istiyorum" dedi.

"OLAN OLDU, OĞLUMU DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Şikâyetçi olmadığını belirten anne Nebahat Değirmenci de, "Olan oldu. Eşimi kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Şikâyetçi değilim" diye konuştu. Duruşma sonunda mahkeme tutuklu sanık Furkan Değirmenci'yi, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ağır tahrik indirimi uygulayarak, cezayı 15 yıla düşürdü.

HUNTINGTON HASTALIĞI NEDİR?

Huntington; genetik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülüyor. Huntington beynin belirli bölümlerinde hasar oluşturan genetik bir hastalık. Bu hasar hastalarda zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açıyor. Daha ileri safhalarda mental geriliğe (zekâ geriliği) yol açabiliyor. Duygusal sorunlara neden oluyor. Baskın (dominant) bir gen ile aktarılan hastalık, beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Huntington hastalığı, (HH) 'Huntington Koreası' olarak da biliniyor. Bu hastalığa neden olan gen normalde beynin önemli fonksiyonlarının oluşturulmasında rol oynuyor. Huntington hastalarında da bu gen, genin doğru şekilde çalışmasını engelleyen bir mutasyon (değişim) görülüyor. HH; aynı aile bireylerin de bile oldukça değişken seyrediyor. HH'nin belirtileri hafif kontrol edilemeyen kas hareketleri, sendeleme, sakarlık, konsantrasyon eksikliği, kolayca depresyona girme ve kısa süreli hafıza kapasite kayıpları olarak sıralanabiliyor.

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