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Haberler Gündem 3. Sayfa Babasının boğazını sıktığı genç yaşam mücadelesi veriyor - Güncel haberler
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Babasının boğazını sıktığı genç yoğun bakımda tedaviye alındı

Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı oğlunun boğazını sıkarak nefessiz bıraktı. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Baba ise gözaltına alındı

Babasının boğazını sıktığı genç yaşam mücadelesi veriyor - Güncel haberler
Babasının boğazını sıktığı genç yaşam mücadelesi veriyor
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AA

Kocaeli'de babasının boğazını sıkarak nefessiz bıraktığı genç hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş. oğlu Yunus Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Baygın halde bulunan Yunus Ş. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yunus Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ş.Ş. ise, ekiplerce gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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