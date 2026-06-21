Babasının umudu kızını hayata bağladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrenimi gördüğü sırada geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan İrem Nur Yurtseven için yaşam bir anda değişti. Uzun süre yoğun bakımda kalan, günlerce yaşam mücadelesi veren genç öğrenci, bugün yeniden üniversite sıralarında geleceğinin peşinden koşuyor. Bu zorlu yolculukta en büyük dayanağı ise bir an olsun yanından ayrılmayan babası Mehmet Yurtseven oldu.

BABASININ FEDAKÂRLIĞIYLA EĞİTİMİNE YENİDEN BAŞLADI

Yoğun bakım, palyatif bakım ve rehabilitasyon süreçlerinden geçen İrem Nur Yurtseven, yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen eğitim hayalinden vazgeçmedi.

Geçirdiği kaza nedeniyle yürüyemeyen ve yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kalan İrem Nur, tedavisi hâlen devam etmesine rağmen babasının fedakârlığı sayesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde yarım kalan eğitimine yeniden başladı.

Üniversiteye dönüşü ise hem sağlık uzmanlarının önerileri hem de ailesinin kararlılığıyla mümkün oldu.

İYİLEŞMESİ HIZLANDI

İrem Nur'un tedavisini takip eden uzmanlar ve psikologlar, yeniden üniversite ortamına dönmesinin bilişsel ve fiziksel iyileşme sürecine önemli katkı sağlayacağını değerlendirdi. Ailesinin desteğiyle derslerine başlayan İrem Nur, zamanla yeniden öğrenci yaşamına uyum sağladı.