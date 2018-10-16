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Babel’in yerine Brahimi!

Kartal, Ryan Babel'in alternatifini Portekiz'de buldu. Hollandalı yıldız, Flamengo'ya gidebileceğinin sinyalini verirken; Beşiktaş yönetimi Babel'in boşluğunu doldurmak için Porto'dan Brahimi için girişimlerini hızlandırdı

16 Ekim 2018 Salı, 11:32 | Güncelleme:

Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı yıldız Babel'in sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Siyah-beyazlı yönetim, bugüne kadar Babel'e sözleşme uzatması konusunda resmi bir teklifte bulunmadı.

Zaman zaman bu konudaki rahatsızlığını dile getiren Babel de önceki gün oynanan Hollanda-Almanya maçının ardından kendisine yöneltilen "Beşiktaş'ta kalacak mısın, yoksa sana talip olan Flamengo'ya gitmeyi düşünüyor musun?" sorusuna, "Flamengo ülkedeki en büyük kulüplerden biri, belki bir gün orada oynamak kısmet olur" yanıtını verdi.

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Fotomaç'ın haberine göre; Hollandalı oyuncunun bu yanıtı siyah-beyazlı yönetimi de harekete geçirdi. Çünkü Babel'in sözleşmesinin yenilenmesi konusunda henüz netleşmiş bir görüşme yok. Görüşmeler sadece "neler yapılabilir" üzerinden yürütülüyor.

Hollandalı oyuncunun menajeri Willi Haatrecht'in Rio'ya gittiği iddiaları ise, Flamengo iddiasını daha da artırdı. Sezon başında da Babel'i isteyen Flamengo'nun, Babel'e Beşiktaş'ın ödediği 2.1 milyon euro'yu ödemeyi kabul ettiği ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca Haatrecht'in Flamengo'nun teklifini siyah-beyazlı yöneticilerle paylaştığı belirtildi.

CAZİP TEKLİF YAPILDI

Ryan Babel'in menajerinin yaptığı bu teklife Beşiktaş'ın yanıtı ise "Zamanı gelince konuşuruz" oldu. Bunun sebebinin ise, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çok istediği isimlerden biri olan Brahimi'nin menajeri Luis Alonso ile yaptığı görüşme olduğu ortaya çıktı.

Başkan Orman'ın İstanbul'a davet ettiği menajerle bir dizi görüşme yaptığı; Beşiktaş'ın önerdiği rakam, sağladığı imkanlar, sözleşme süresi, ekstra şartlarla şimdiye kadar Brahimi'nin menajerine yapılan teklif edilenlerin üzerinde olduğu ifade edildi.

Brahimi için ön anlaşmaya varırsa, Porto ile devre arasında anlaşılacak, Ryan Babel de sezon sonunda gönderilecek.

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