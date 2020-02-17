Babuko Tarifi, Nasıl Yapılır?

Babuko nasıl yapılır? Beraber bu soruyu yanıtlayacağız. Diğer adıyla şir olan bu yemeğimiz bir çeşit hamur işidir. Yapıp sevdiklerinizle afiyetle paylaşınız.

Babuko Malzemeler:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı karbonat

Üst Ayranı için:

5-6 diş sarımsak

250 gram yoğurt

1 ya da 1,5 su bardağı sıcak su

200 gram tereyağı

Babuko Yapılışı: