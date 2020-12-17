En ünlü eşofman kimde? 0:00 / 0:00

Çok sayıda TV kanalının yanı sıra yine çok sayıda film kanalının açılması eski filmlerin daha çok yayınlanmasını sağlayınca Y ve Z kuşağı da Yeşilçam filmlerini izleme şansına sahip oldu.

Bunun yanı sıra başta Cem Yılmaz olmak üzere bazı sinemacıların Yeşilçam'a saygı duruşu niteliğindeki filmleri ve zaman zaman sinemadaki varlıklarının o dönemle ilintili olduğunu söylemeleriyle eski filmlere ilgi arttı.

Sosyal medyanın da etkisiyle Yeşilçam, varlığını sürdürdüğü 1960 - 1980 arasından sonra yeniden baş tacı edilerek filmleri ve oyuncuları fenomen hale geldi.

Öyle ki oyuncuların kostümleri bile...

Örneğin 'Hababam Sınıfı'nın karakterlerinden 'Damat Ferit'in mavi kazağı, 'İnek Şaban'ın beden eğitimi derslerinde giydiği beyaz şortu ve çizgili tişörtü, 'Mahmut Hoca'nın haki - kahverengi takımı ve 'Hafize Ana'nın mavi önlüğü gibi...

Ve elbette son günlerde fenomen olan 'Badi Ekrem'in eşofmanı...

Aslına bakılırsa Yeşilçam'da kostüm tasarımı tam olarak yerleşmediği için yapımcılar sadece asker, polis, bekçi, hemşire, doktor gibi mesleki kıyafetleri temin ederdi. Günlük kıyafetleri ise oyuncular ya evlerindeki gardıropdan seçer ya da diktirirlerdi.

Oyuncular, çekimlerin bitiminden sonra o kıyafetleri günlük yaşamlarında da giydiği için eskidiği zaman ya atarlar ya da eskicilere verirdi.

Hal böyle olunca da filmlerde giyilen kıyafetleri saklama alışkanlığı oluşmadı.

Şarkıcı karakterlerini canlandıran oyuncuların filmlerde giydikleri kıyafetler ise günlük yaşamda giyilemediğinden dolayı uzun yıllar gardıroplarda durdu. Bu nedenle de bazıları günümüze kadar ulaşabildi.

Çok az sayıdaki oyuncuda saklama alışkanlığı vardı. O oyunculardan Kemal Sunal'ın filmlerde giydiği bazı kıyafetler zaman zaman açılan sergilerde yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Ertem Eğilmez'in 'Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı 'Badi Ekrem'in kırmızı eşofmanı sosyal medyada gündem yarattı.

Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yaptı; "Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra 'Badi Ekrem'in eşofmanı sende mi?' diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim. Alt - üst, düdük takımı ne varsa hepsi kendisinde."

İşin ilginç yanı Cem Yılmaz'ın kırmızı bir eşofmanı olması. Ferdi Eğilmez'in açıklaması ve kırmızı bir eşofmana sahip olması nedeniyle Badi Ekrem'in eşofmanının Yılmaz'da olduğu düşünüldü.

Ne var ki öyle olması mümkün değildi.

Çünkü Cem Yılmaz, fenomen bir filmde kullanılan, nereden bakarsanız bakın 45 yıllık bir kıyafetin kıymetini bileceği için eşofmanı sırtına geçirip sokaklarda gezmezdi.

Eşofman onda olsaydı eminim evinin en müstesna bir köşesinde muhafaza eder, Yeşilçam ve Şener Şen'e olan saygısından, sevgisinden dolayı ona gözü gibi bakardı.

Zaten Cem Yılmaz, bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Badi Ekrem'in eşofmanı bende değil. Badi Ekrem'in eşofmanının olduğu karakter, benim yazdığım filmde. O film de Ejder Abi'de. Ejder Abi diye de biri yok. O Özkan Abi! Ben, misal başka bir gezegene de gitmedim" dedi.

Peki Ferdi Eğilmez, eşofmanı neden Cem Yılmaz'a verdiğini söyledi?

Bu soruyu sormak için geçtiğimiz hafta aradığım ama bir türlü ulaşamadığım Ferdi Eğilmez, dün döndü. Meğer telefonunda sorun varmış. Sorun giderilince aramamı görmüş.

Eğilmez, yıllardır maruz kaldığı eşofmanın nerede olduğuyla ilgili sorulardan o kadar bıkmış ki...

Cem Yılmaz, 2014 yapımı 'Pek Yakında'da 'Badi Ekrem'in eşofmanına sevgi dolu bir gönderme yapmak istedi. Bunun için de Ferdi Eğilmez'den izin istedi. Eğilmez'in izin vermesiyle filmde eşofmandan söz edildi.

Ferdi Eğilmez, o izin isteme diyaloğunu hatırlayarak sosyal medya hesabı üzerinden yine bolca "Eşofman nerede?" sorusuna maruz kaldığı günlerin birinde eşofmanı Cem Yılmaz'a verdiği yönünde bir espri yapmış.

Ne var ki esprinin, bir espri olduğu anlaşılamayınca eşofmanın Cem Yılmaz'da olduğu sanılmış.

Sonuç olarak eşofman Cem Yılmaz'da değil.

Ferdi Eğilmez'de de değil.

Aslında hiç kimsede değil.

Eşofman yok.

Akıbeti bilinmiyor.







