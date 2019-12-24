İngilizler, Trabzonspor'un Badou Ndiaye transferini bitirdiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un Ndiaye transferinde sona geldiğini ve son görüşmelerin yapıldığını duyuran The Telegraph, bugün yaptığı haberle transferin mutlu sona ulaştığını bildirdi.
Trabzonspor'un Senegalli orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.
2015'te Osmanlıspor formasıyla Türkiye ligine giriş yapan Ndiaye, 2017'de 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 2017/2018 sezonun ilk yarısında forma giyen oyuncu, devre arasında Stoke City tarafından 16 milyon euro karşılığında transfer edildi. Burada bekleneni veremeyen Ndiaye, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçirdi.
Ndiaye, bu sezon Championship'te Stoke City formasıyla 13 maçta görev aldı.
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