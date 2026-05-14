Bafra'da ayakkabı boyacılarına yeni çarşı

Samsun'un Bafra ilçesinde, ayakkabı boyacıları için Bafra Belediyesi tarafından yapılan modern çarşı projesi tamamlandı. Eski Trafik Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu alana inşa edilen proje kapsamında, ayakkabı boyacıları için 9 adet dükkan ile ulaşım konforuna katkı sunacak bir adet taksi durağı yapıldı.

Esnafın daha sağlıklı ve modern koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle, ayakkabı boyacıları yeni iş yerlerinde mesailerine başladı.

Yeni çarşıda esnafı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ayakkabı boyacılarının emeğine yakışır bir çalışma alanı oluşturduklarını belirtti. Başkan Kılıç yaptığı değerlendirmede, "Esnafımızın daha konforlu şartlarda hizmet verebilmesi adına modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Ayakkabı Boyacıları Çarşısı, Bafra'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Modern ve düzenli bir çalışma alanına kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren boyacı esnafı ise sağlanan destek ve ilçeye kazandırılan hizmet dolayısıyla Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür etti.