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        Haberler Dünyadan BAFTA'nın En İyi Kadın Oyuncusu Mikey Madison: Robert De Niro'yu dinlediğim için pişmanım - magazin haberleri

        BAFTA'nın En İyi Kadın Oyuncusu Mikey Madison: Robert De Niro'yu dinlediğim için pişmanım

        'Anora' filmindeki performansıyla BAFTA'da En İyi Kadın Oyuncu seçilen Mikey Madison, teşekkür konuşması konusunda usta oyuncu Robert De Niro'nun tavsiyesini dinlediği için pişman olduğunu itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:43
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        "De Niro'yu dinlediğim için pişmanım"
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        Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri, dün akşam Londra'daki Royal Festival Hall'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

        Sunuculuğunu David Tennant'ın üstlendiği törende 'Conclave', 'En İyi Film Ödülü'ne; Adrien Brody, 'The Brutalist' ile 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne lâyık görülürken, gecenin bir diğer büyük ödül kazananı 'Anora' filminin yıldızı Mikey Madison oldu. Madison, kategorinin favori adayı Demi Moore'u geride bırakarak 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

        Mikey Madison, ödülü alırken, bir konuşma hazırlamadığını itiraf etti. 25 yaşındaki oyuncu, teşekkür konuşmasını önceden yazmama kararını, usta oyuncu Robert De Niro'nun tavsiyesi üzerine aldığını açıkladı. Ödül töreni sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Madison, 81 yaşındaki De Niro'nun önerisinin pek de faydalı olmadığını itiraf ederken, "Keşke daha iyi bir konuşma yapsaydım" dedi.

        Mikey Madison ile Robert De Niro, geçen hafta meşhur sohbet programı The Graham Norton Show'a birlikte konuk olmuştu.

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        Basın toplantısında Mikey Madison; "Bir sohbet programında Robert De Niro bana konuşmamı önceden yazmamamı söyledi, ama sanırım onu dinlememem gerekirdi. Pek çok önemli insana teşekkür etmeyi unuttum" diyerek ünlü oyuncunun tavsiyesinin pek işe yaramadığını dile getirdi.

        Mkey Madison ayrıca; "Sürekli 'gerçeküstü' kelimesini kullanıyorum ama sanırım bu anın büyüklüğünü asla tam anlamıyla kavrayamayacağım. O salonda benim idollerim, inanılmaz yaratıcı insanlar ve bana oyunculuğu, sinemayı sevdiren kişiler vardı" ifadesini kullandı.

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        #Robert De Niro
        #Mikey Madison
        #BAFTA Ödülleri
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