Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan BAFTA Ödülleri kırmızı halısının en şık ünlüleri - magazin haberleri

        BAFTA Ödülleri kırmızı halısının en şık ünlüleri

        İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Londra'da düzenlenen törende ödüller kadar ünlülerin şıklıkları da konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İngiliz sinemasının Oscar'ı olarak bilinen BAFTA Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

        Bu yıl 78'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, David Tennant’ın sunumuyla gerçekleşti. Londra’daki Southbank Centre’ın Royal Festival Hall'da düzenlenen törende 'Conclave', En İyi Film ödülünü kazandı.

        En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde 'Anora' filminden Mikey Madison, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Adrien Brody ödüle lâyık görüldü.

        Gecede ödüller kadar, törene katılan ünlü yıldızların kırmızı halı şıklıkları da konuşuldu.

        İşte 2025 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısından öne çıkanlar...

        2

        Demi Moore

        3

        Ariana Grande

        4

        Timothée Chalamet

        5

        Mikey Madison

        6

        Selena Gomez

        7

        Anna Kendrick

        8

        Cynthia Erivo

        9

        Zoe Saldana

        10

        James McAvoy

        11

        Vanessa Williams

        12

        Vanessa Kirby

        13

        Saoirse Ronan

        14

        Coleman Domingo

        15

        Camila Cabello

        16

        Pamela Anderson

        17

        David Tennant

        18

        Gwendoline Christie

        19

        Adrien Brody - Georgina Chapman

        20

        Tatiana Korsakova

        #2025 bafta ödülleri
        #bafta kazananlar
        #bafta kırmızı halı
        #Demi Moore
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!
        Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Münih Güvenlik Konferansı kapanışında duygusal anlar
        Münih Güvenlik Konferansı kapanışında duygusal anlar
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        VW yöneticisinden Türkiye'deki üretime övgü
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi
        İşçinin memurun ücreti böyle eridi