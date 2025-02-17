BAFTA Ödülleri kırmızı halısının en şık ünlüleri
İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Londra'da düzenlenen törende ödüller kadar ünlülerin şıklıkları da konuşuldu
İngiliz sinemasının Oscar'ı olarak bilinen BAFTA Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Bu yıl 78'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, David Tennant’ın sunumuyla gerçekleşti. Londra’daki Southbank Centre’ın Royal Festival Hall'da düzenlenen törende 'Conclave', En İyi Film ödülünü kazandı.
En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde 'Anora' filminden Mikey Madison, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Adrien Brody ödüle lâyık görüldü.
Gecede ödüller kadar, törene katılan ünlü yıldızların kırmızı halı şıklıkları da konuşuldu.
İşte 2025 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısından öne çıkanlar...
Demi Moore
Ariana Grande
Timothée Chalamet
Mikey Madison
Selena Gomez
Anna Kendrick
Cynthia Erivo
Zoe Saldana
James McAvoy
Vanessa Williams
Vanessa Kirby
Saoirse Ronan
Coleman Domingo
Camila Cabello
Pamela Anderson
David Tennant
Gwendoline Christie