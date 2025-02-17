BAFTA Ödülleri kırmızı halısının en şık ünlüleri

İngiliz sinemasının Oscar'ı olarak bilinen BAFTA Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Bu yıl 78'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, David Tennant’ın sunumuyla gerçekleşti. Londra’daki Southbank Centre’ın Royal Festival Hall'da düzenlenen törende 'Conclave', En İyi Film ödülünü kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde 'Anora' filminden Mikey Madison, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Adrien Brody ödüle lâyık görüldü.

Gecede ödüller kadar, törene katılan ünlü yıldızların kırmızı halı şıklıkları da konuşuldu.

İşte 2025 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısından öne çıkanlar...